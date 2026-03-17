Ông Nguyễn Mạnh Quyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

(TBTCO) - Sáng 17/3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Mạnh Quyền được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Mạnh Quyền, thôi giữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định và chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Nguyễn Mạnh Quyền là cán bộ có trình độ lý luận chính trị cao cấp; có trình độ Tiến sỹ quản lý hành chính công. Ông Nguyễn Mạnh Quyền đã trải qua nhiều môi trường công tác quan trọng, được đánh đánh giá có uy tín, bản lĩnh, năng lực trong công tác quản lý nhà nước, có nhiều đóng góp quan trọng cho Thủ đô Hà Nội…

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội (trái) được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, trên cương vị mới, ông Nguyễn Mạnh Quyền với những kinh nghiệm công tác tại Thủ đô; phẩm chất trí tuệ, năng lực của mình, sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phấn đấu đến năm 2045 tỉnh trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương.

Phát biểu bày tỏ vinh dự khi được Trung ương tin tưởng giao trọng trách mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nhận thức sâu sắc rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn, khiêm tốn học hỏi, tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã dày công xây dựng trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền cũng bày tỏ, tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển, bản thân sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tựu to lớn, xứng đáng với truyền thống lịch sử và vị trí của tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô./.