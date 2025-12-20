(TBTCO) - Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy Cục Thuế đã xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các ban tham mưu, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai có hiệu quả trong năm 2026 và cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2026 và các năm tiếp theo.