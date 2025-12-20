|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,546 ▲2K
|15,662 ▲20K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,546 ▲2K
|15,663 ▲20K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,505 ▲2K
|1,535 ▲2K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,505 ▲2K
|1,536 ▲2K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,485 ▲2K
|152 ▼1366K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|144,995 ▲198K
|150,495 ▲198K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|105,661 ▲150K
|114,161 ▲150K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|9,502 ▼85382K
|10,352 ▼93032K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|84,379 ▲122K
|92,879 ▲122K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|80,275 ▲117K
|88,775 ▲117K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|5,504 ▼49453K
|6,354 ▼57103K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,546 ▲2K
|1,566 ▲2K