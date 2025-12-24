Tuổi trẻ Vụ I, Bộ Tài chính tri ân lịch sử, sẻ chia với học sinh vùng khó khăn tại Điện Biên

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, về với Điện Biên lịch sử, tuổi trẻ Vụ I, Bộ Tài chính đã tổ chức chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị, tri ân các anh hùng liệt sĩ và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, qua đó khẳng định vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong ngành Tài chính.

Trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt chính trị của đoàn viên thanh niên Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I), Bộ Tài chính, hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), ngày 23/12/2025, Chi đoàn Vụ I đã tổ chức hành trình về nguồn tại tỉnh Điện Biên – mảnh đất lịch sử gắn liền với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tại đây, các đoàn viên, thanh niên đã thành kính thắp hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng thời tham quan khu di tích lịch sử, lắng nghe những câu chuyện về quá trình chỉ đạo chiến dịch, qua đó thêm hiểu, thêm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc và vai trò lãnh đạo của Đảng, Quân đội trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chi đoàn Vụ I trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Hoa Mơ. Ảnh: Đức Thanh.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi đoàn Vụ I còn gắn kết chương trình về nguồn với các hoạt động an sinh xã hội thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ ngành Tài chính đối với cộng đồng.

Trong ngày, Chi đoàn đã thực hiện trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Hoa Mơ – điểm trường nằm trên địa bàn bản vùng cao gần khu Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đại diện Ban giám hiệu và các phụ huynh của nhà trường cũng đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chi đoàn Vụ I vì sự quan tâm thiết thực và đầy trách nhiệm đối với các em học sinh vùng khó khăn. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và mong muốn tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” của cán bộ, đoàn viên ngành Tài chính.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Vụ I dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Him Lam. Ảnh: Đức Thanh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Chi đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Him Lam và Nghĩa trang Độc Lập. Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn viên thanh niên Vụ I đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời tự nhắc nhở bản thân tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên Vụ I, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó giữa phong trào Đoàn với nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trong việc giáo dục truyền thống, hun đúc niềm tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn, trách nhiệm xã hội trong đội ngũ cán bộ trẻ của ngành.

Một số hình ảnh khác tại chương trình: