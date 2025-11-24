(TBTCO) - Hội thảo Phát triển kinh tế số trong kỷ nguyên mới sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/11 tại Hà Nội, với sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội thảo sẽ tập trung phân tích những động lực mới cho phát triển kinh tế số Việt Nam, sự hội tụ của 5G và AI đang định hình lại các ngành công nghiệp, cách Việt Nam có thể tận dụng thành công làn sóng hội tụ 5G và AI, cũng như không gian phát triển mới…

Tham gia thảo luận tại hội thảo có đại diện từ các bộ, ngành như: ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Võ Xuân Hoài - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC)…

Sự kiện có sự tham gia của các tổ chức trong nước và quốc tế như: ông Yves Vanderstraeten - Phó Chủ tịch Ban Kỹ thuật số, EuroCham; bà Bùi Kim Thủy - Phó Chủ tịch President Club; ông Seck Yee Chung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham)…

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Phát triển kinh tế số trong kỷ nguyên mới.

Đại diện các doanh nghiệp tiên phong trong ứng dụng 5G và AI đến từ các ngành như: Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam; Giáo sư Gao Yujia, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore; ông Lê Xuân Sơn, Phó tổng giám đốc VNPT -IT; Vương Quân Ngọc, Giám đốc Tư vấn Chuyển đổi số FPT Digital, Tập đoàn FPT; ông Đồng Mạnh Cường, Trưởng khoa, Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam…

Kinh tế số Việt Nam đã đạt được những bước tiến trong thời gian gần đây với mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số lên 20% GDP vào năm 2025 và khoảng 30% vào năm 2030.

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, sự kết hợp giữa AI và mạng 5G đang mở ra một kỷ nguyên mới cho nền kinh tế số tại Việt Nam. Đây là kỷ nguyên mà tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ là nguồn lực sản xuất quan trọng nhất. Sự hội tụ của 5G và AI đại diện cho cơ sở hạ tầng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sản xuất thông minh, y tế, giáo dục, ngân hàng và tài chính, và nhiều lĩnh vực khác.

Để thúc đẩy phát triển hơn nữa nền kinh tế số quốc gia, việc ban hành các nghị quyết chiến lược đột phá mới (Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 68-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW…) được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và thị trường phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển kinh tế số của đất nước, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, và cộng đồng doanh nghiệp để Việt Nam có thể đạt được những mục tiêu đề ra.

Hội thảo được kỳ vọng là kênh đối thoại giữa các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, cũng như kết nối cơ hội đầu tư kinh doanh./.