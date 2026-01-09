Mục tiêu tăng trưởng 2 con số và tâm thế mới của cộng đồng doanh nghiệp

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số xuất hiện trong kế hoạch kinh doanh của nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn phản ánh kỳ vọng tận dụng cơ hội từ cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng và chính sách hỗ trợ để đồng hành cùng quá trình tăng trưởng bứt phá của nền kinh tế.

Những bản kế hoạch đầy tham vọng

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) cho biết, mục tiêu sản lượng điện sản xuất năm 2026 sẽ là hơn 31 tỷ kWh, tăng 15,9% so với năm 2025.

Đây là mức tăng trưởng đáng kể đối với một doanh nghiệp phát điện quy mô lớn như EVNGENCO3, đồng thời phản ánh sự song hành của ngành năng lượng trong mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế.

EVNGENCO3 đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng điện sản xuất gần 16%. Ảnh: EVNGENCO3

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, một nhiệm vụ sẽ được EVNGENCO3 tập trung triển khai trong năm 2026 là công tác đầu tư, với trọng tâm là các dự án nguồn điện mới, bao gồm triển khai các thủ tục đầu tư dự án Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình, Nhà máy điện LNG Long Sơn, cùng các dự án điện mặt trời nổi trên lòng hồ thủy điện Srêpốk 3, Buôn Kuốp và mở rộng Nhà máy thủy điện Srêpốk 3. Cùng đó, EVNGENCO3 đang xây dựng kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026 - 2030 theo phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, qua đó nâng cao năng lực tài chính cho các dự án dài hạn.

Một động lực quan trọng trong các kế hoạch đầu tư doanh nghiệp điện thời gian tới đến từ Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Theo nhận định của chuyên gia từ VCBS, Nghị quyết này sẽ tạo ra bước đột phá nhờ gỡ bỏ các rào cản về thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai các dự án năng lượng. Cụ thể là linh hoạt cập nhật quy hoạch, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, mở rộng danh sách các bên tham gia, các bên liên quan được tự do thương lượng giá điện...

Ở lĩnh vực bất động sản, dù chưa phục hồi đồng đều, một số doanh nghiệp đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mức tăng trưởng rất cao. Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu lên tới 12.000 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng, gần gấp 5 lần so với mức ước thực hiện năm trước.

Tương tự, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 1.380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 380 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần so với kết quả thực hiện năm 2025.

Trong nhóm doanh nghiệp phân bón, các “ông lớn” đầu ngành cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng. Đạm Cà Mau đặt mục tiêu doanh thu 17.615 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.320 tỷ đồng, dù thấp hơn kết quả kinh doanh năm 2025, nhưng vẫn cao hơn lần lượt 26% và 53% so với con số công bố một năm trước. Trong khi đó, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ) đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thêm 10% trong năm 2026, lên mức 17.600 tỷ đồng. So với kế hoạch đặt ra đầu năm trước, doanh thu và lợi nhuận mục tiêu năm nay tăng tới 37% và 107%.

Có thể thấy, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn đang phản ánh tâm thế mới của cộng đồng doanh nghiệp với mức tăng trưởng cao, chú trọng đầu tư, tận dụng cơ hội từ cải cách của nền kinh tế.

Cơ hội và thách thức

Bối cảnh vĩ mô năm 2026 tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đan xen thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp. Ông Nguyễn Minh Tuấn - CEO AFA Capital, bước vào giai đoạn 2026 - 2030 nhìn nhận, nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình”, Việt Nam đang triển khai một cuộc chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ, tập trung nhiều hơn vào chiều sâu và chất lượng tăng trưởng.

Trong đó, cải cách thể chế được xác định là một trong 3 đột phá chiến lược, với mục tiêu tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và củng cố niềm tin của khu vực doanh nghiệp. Không riêng với ngành năng lượng, cải cách thể chế được kỳ vọng tạo tác động lan tỏa tới nhiều lĩnh vực, nhiều thành phần kinh tế.

Đột phá về hạ tầng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giảm chi phí logistics nhờ mạng lưới giao thông quốc gia được định hình lại hoàn toàn. Việt Nam cũng ưu tiên phát triển hạ tầng số và hạ tầng năng lượng xanh, tạo nền tảng vật chất thiết yếu để thu hút dòng vốn FDI công nghệ cao và thúc đẩy kinh tế số.

Đột phá thứ ba đánh dấu cuộc cách mạng về chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch từ thâm dụng tài nguyên sang thâm dụng tri thức và công nghệ, để đưa Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chuyên gia của AFA Capital cũng nhấn mạnh, chính sách tài khóa sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy tăng trưởng. Song song đó, các chính sách hỗ trợ phía cầu như gia hạn giảm thuế giá trị gia tăng và cải cách thuế thu nhập cá nhân sẽ được thực hiện để kích thích tiêu dùng nội địa. Dự báo, năm 2026, GDP và lạm phát dự kiến đạt chỉ tiêu đề ra: GDP tăng trưởng 10% và lạm phát dưới 4,5%; đầu tư công và đầu tư nước ngoài là động lực chính thúc đẩy nền kinh tế, nhưng tiêu dùng và xuất nhập khẩu dự báo vẫn còn nhiều khó khăn. Thị trường vốn phát triển nhờ "cú hích" nâng hạng thị trường chứng khoán cũng là động lực phát triển hỗ trợ huy động vốn cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là những thách thức tiềm tàng. Bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động, với các rủi ro địa chính trị và căng thẳng thương mại có thể phát sinh bất ngờ, tạo ra những “cơn gió ngược” đối với hoạt động kinh doanh. Cùng với đó, làn sóng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và cách mạng công nghiệp 4.0 đặt doanh nghiệp trước yêu cầu chuyển đổi số có chọn lọc, tập trung vào hiệu quả. Mặt khác, khung pháp lý yêu cầu về minh bạch, quản trị và tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội và quản trị) ngày càng cao buộc doanh nghiệp phải đưa chi phí tuân thủ và quản trị rủi ro vào ngay từ khâu lập kế hoạch.

Trong môi trường kinh doanh biến động nhanh, khả năng thích ứng nhanh và năng lực điều hành linh hoạt sẽ quyết định việc các kế hoạch tăng trưởng năm 2026 có thể đi vào thực tế hay không.