Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh góp phần thúc đẩy nền kinh tế

(TBTCO) - Con số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 vượt mốc 7 triệu tỷ đồng không chỉ phản ánh sự phục hồi nhanh chóng của sức mua, mà còn cho thấy sự khôi phục niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường nội địa.

Dịch vụ là điểm sáng của tiêu dùng nội địa

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 12/2025 ước đạt 627,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 7.008,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm trước (năm 2024 tăng 8,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7%, tương đương mức tăng năm 2024.

Sức mua tăng mạnh trong mùa tiêu dùng cuối năm. Ảnh: Đức Thanh

Bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng Ban Thống kê Dịch vụ và Giá (Cục Thống kê) đánh giá, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều khó khăn, đây là một kết quả rất tích cực.

Phân tích về cơ cấu tiêu dùng, bà Oanh cho rằng, điểm nổi bật là doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,6%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,2%, cho thấy tiêu dùng dịch vụ đang là điểm sáng của tiêu dùng nội địa. Bán lẻ hàng hóa vẫn duy trì mức tăng khoảng 8%, phản ánh sự phục hồi rõ nét của tiêu dùng trong nước, dù bán lẻ vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng hơn 3/4 tổng mức tiêu dùng.

Các chính sách kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy du lịch là những chính sách đã thể hiện rất rõ hiệu quả thông qua các số liệu thống kê.

Cụ thể, Nhà nước đã tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng như: Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, giảm giá tại siêu thị và các chiến dịch tại địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Bên cạnh đó, Chính phủ và ngành du lịch đã chỉ đạo quyết liệt trong việc tái cơ cấu thị trường khách, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá và đặc biệt là việc triển khai chính sách thị thực theo hướng ngày càng cởi mở đã thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế...

Giữ nhịp tiêu dùng mùa Tết

Năm 2026, trong bối cảnh thị trường nội địa tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 7.882 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với năm 2025.

Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) dự báo triển vọng phát triển đầy hứa hẹn cho giai đoạn 2026 - 2030. Với dân số hơn 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ, thu nhập bình quân đầu người đang tăng trưởng nhanh, Việt Nam hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thị trường bán lẻ lớn nhất khu vực.

Để đạt mục tiêu này, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Cục xác định tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, ưu tiên hoàn thiện thể chế, với việc chủ trì xây dựng Luật Quản lý thị trường và Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh trình Quốc hội trong năm 2026; đẩy mạnh các giải pháp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thương hiệu Việt; tăng cường theo dõi, dự báo, điều tiết cung - cầu hàng hóa; phát triển hạ tầng thương mại...

Để duy trì đà tăng trưởng của bán lẻ và tiêu dùng của năm 2025, trong năm 2026 Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng, đẩy mạnh các chương trình khuyến mại, bảo vệ sức mua của người tiêu dùng.

Đặc biệt, các chính sách kích cầu tiêu dùng dịp cận Tết Nguyên đán 2026 đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của doanh nghiệp qua các chương trình khuyến mãi, được kỳ vọng sẽ giữ nhịp tiêu dùng mùa Tết và tạo lực đẩy cho thị trường đầu năm 2026.

Điển hình, chương trình Quà Thành viên Tết 2026 của Co.opmart chính thức triển khai từ ngày 20/12/2025. Theo đó khách hàng có thể nhận quà tại bất kỳ Co.opmart, Co.opXtra trên toàn hệ thống, đến hết ngày 15/2/2026 (tức 28 Tết âm lịch).

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Mừng năm mới 2026 siêu sale bùng nổ” với rất nhiều ưu đãi giá tốt. Tại siêu thị Go! Thăng Long (Hà Nội), nhiều mặt hàng cũng giảm giá sâu từ 10% - 40%.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng, bức tranh khuyến mãi không chỉ có gam màu sáng. PGS.TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia kinh tế chia sẻ, khuyến mãi là công cụ kích cầu quan trọng, nhưng nếu thiếu minh bạch sẽ phản tác dụng. Người tiêu dùng hiện nay rất nhạy cảm với giá. Chỉ cần vài lần gặp khuyến mãi ảo, họ sẽ mất niềm tin và thắt chặt chi tiêu. Việc một số doanh nghiệp nâng giá rồi giảm sâu, hoặc đưa hàng tồn, hàng cận date vào chương trình ưu đãi sẽ gây méo mó môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc.