(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch triển khai truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, từ đó hướng tới đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc nông sản.

Mục tiêu chung là hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật, văn bản, tài liệu hướng dẫn truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm, hàng hóa nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động truy xuất nguồn gốc (TXNG) nông sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, môi trường và chủ động hội nhập quốc tế;

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính hiệu quả đối với TXNG nông sản thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan;

Xây dựng, vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để đưa vào sử dụng tập trung, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương, người sản xuất, người tiêu dùng nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu về truy xuất nguồn gốc;

Xây dựng các mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng đầy đủ các quy định về TXNG, chất lượng, an toàn thực phẩm theo Luật Chất lượng sản phẩm hang hóa sửa đổi; Luật An toàn thực phẩm và các quy định khác có liên quan.

Truy xuất nguồn gốc nông sản để bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh TL

Theo đó, đến hết năm 2026, Bộ xây dựng và thí điểm Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, trước mắt áp dụng với quả sầu riêng. Từ 1/7/2026, hệ thống được đánh giá, hoàn thiện và triển khai với hầu hết nông sản quan trọng làm thực phẩm, bảo đảm thông tin tối thiểu về nông hộ, vùng sản xuất, quá trình sản xuất – thu hoạch và truy xuất bằng mã QR.

Giai đoạn 2027 - 2030 nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản để cho phép ghi nhận, quản lý thông tin tại tất cả các khâu chính (vùng sản xuất - thu mua - sơ chế/đóng gói - vận chuyển - phân phối) và truy xuất thông tin bằng mã QR hoặc vật mang dữ liệu thích hợp trên tem nhãn của sản phẩm.

Định hướng đến năm 2035, hoàn thiện Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ (phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu); cập nhật vào hệ thống tất cả các sản phẩm, hàng hóa nông sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ, hình thành chuỗi truy xuất nguồn gốc hoàn chỉnh cho tất cả các sản phẩm, hàng hóa nông sản, vật tư nông nghiệp.

Để đạt mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc nông sản; xây dựng hoặc thuê dịch vụ, hạ tầng, trang thiết bị để triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp với các đối tác nước ngoài và tổ chức cấp mã số, mã vạch quốc tế để tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, hướng tới công nhận hệ thống và thừa nhận lẫn nhau kết quả truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, thúc đẩy công nhận lẫn nhau về kết quả kiểm nghiệm nông sản giữa Việt Nam và các nước xuất khẩu, nhập khẩu, nhằm giảm trùng lặp thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho thương mại.

Bộ đẩy mạnh tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về sản phẩm an toàn và lợi ích của truy xuất nguồn gốc; đồng thời phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, vận hành và chuẩn hóa hệ thống truy xuất, bảo đảm minh bạch thông tin./.