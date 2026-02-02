(TBTCO) - Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc Xuân” tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp và môi trường Việt Nam hiện đại, xanh và bền vững. Đồng thời, thúc đẩy tiêu dùng nội địa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP tiếp cận thị trường hiệu quả.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường - NN&MT) cho biết, tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Bộ NN&MT tổ chức khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc Xuân” nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại nông sản, sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm xanh - bền vững trong nước và hướng tới xuất khẩu ngày càng lớn, đặc biệt phục vụ tiêu dùng và quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nằm tại địa điểm Hall 3, Nhà Triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, TP.Hà Nội, phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” trưng bày các sản phẩm nông sản, thực phẩm, OCOP và sản phẩm làng nghề tiêu biểu, đồng thời giới thiệu các mô hình sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông sản sạch, truy xuất nguồn gốc, hướng tới tiêu dùng xanh và phát triển bền vững.

Có quy mô diện tích 9498 m2, phân khu của Bộ NN&PTNT đã thu hút khoảng 300 gian hàng tiêu chuẩn (theo quy chuẩn hội chợ) cũng như sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, lâm sản, sản phẩm và dịch vụ môi trường, các nghệ nhân, làng nghề; các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng liên quan.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ NN&PTN) cho biết, để chuẩn bị cho Hội chợ Mùa Xuân 2026, Bộ đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban tổ chức. Sự phối hợp này nhằm bảo đảm Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức bài bản, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia.

“Thông qua Hội chợ Mùa Xuân 2026, các doanh nghiệp và hợp tác xã ngoài việc tiêu thụ hàng hóa, còn kỳ vọng sẽ được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì. Từ đó, các đơn vị hoàn thiện sản phẩm của mình, đưa ra thị trường những sản phẩm nông, lâm, thủy sản có nguồn gốc rõ ràng, chỉ dẫn địa lý cụ thể và tạo niềm tin cho người tiêu dùng”- ông Hoàng Văn Dự nhấn mạnh.

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, phân khu địa phương với TP.Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm; phân khu "Du xuân quê hương - Sản vật Bốn phương", phân khu "Nông sản Việt – Lan tỏa sắc xuân" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; phân khu "Xuân Thịnh vượng" do Bộ Công thương chủ trì, quy tụ các doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, phân phối và dịch vụ; triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ; không gian "Tết Sum vầy" do thành phố Hà Nội chủ trì; phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; phân khu ngoài trời "Vị Xuân gắn kết" là không gian ẩm thực Xuân.

Một số hình ảnh tại phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc Xuân”:

Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc Xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức .

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng đồ mỹ nghệ trưng bày tại phân khu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.