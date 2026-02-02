ABBank tái định vị thương hiệu, hướng tới “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc”

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) chính thức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược với định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc”, tiếp nối triết lý phụng sự khách hàng và cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới diễn ra trong bối cảnh ABBank khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cùng với đó, ABBank đã hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và được Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.600 tỷ đồng, tạo nền tảng cho những bước phát triển mang tính đột phá.

ABBank công bố bộ nhận diện thương hiệu mới.

Theo ABBank, việc tái định vị thương hiệu không đơn thuần là thay đổi hình ảnh, mà phản ánh quá trình chuyển đổi toàn diện về tư duy phát triển, mô hình hoạt động và cách tiếp cận khách hàng. Trên nền tảng hơn 30 năm hình thành và phát triển, ABBank tiếp tục kiên định tinh thần phụng sự, lấy lợi ích khách hàng và cộng đồng làm trọng tâm cho mọi hoạt động.

Với định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc”, ABBank xác định 3 trụ cột cốt lõi gồm: Am tường, Thấu cảm và Linh hoạt.

Các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm trong giai đoạn mới được xây dựng trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu thực tiễn của khách hàng, bám sát diễn biến thị trường và thích ứng linh hoạt với các bối cảnh kinh tế, xã hội khác nhau.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank nhấn mạnh, việc tái định vị thương hiệu là biểu trưng cho một giai đoạn phát triển mới với khát vọng và tâm thế mới. ABBank đặt mục tiêu mở rộng sứ mệnh phụng sự, đồng thời nâng cao vị thế trên thị trường, hướng tới trở thành ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế và mang lại giá trị bền vững cho Khách hàng.

Cùng với định vị mới, bộ nhận diện thương hiệu của ABBank được thiết kế với nhiều điểm nhấn. Logo kế thừa hai gam màu xanh và cam đặc trưng, nổi bật với hình ảnh chim xanh lấy cảm hứng từ chim bồ câu, biểu tượng của hạnh phúc bền vững, hòa bình và khát vọng vươn cao. Phông chữ được điều chỉnh theo hướng mềm mại, thân thiện nhưng vẫn đảm bảo sự vững chãi và tin cậy, phản ánh tinh thần cởi mở của Ngân hàng trong giai đoạn mới.

Sau sự kiện, nhận diện thương hiệu mới sẽ được đồng bộ trên toàn bộ hệ thống “điểm chạm” của ABBank, từ chi nhánh, phòng giao dịch, nền tảng số đến sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh đội ngũ cán bộ nhân viên.