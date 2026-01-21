(TBTCO) - ABBank đang từng bước hoàn thiện các điều kiện niêm yết, từ tăng vốn, cải thiện hiệu quả kinh doanh đến nâng cao chất lượng tài sản, qua đó mở ra kỳ vọng chuyển sàn từ UPCoM lên HOSE giai đoạn 2026 - 2027 và tạo dư địa tái định giá cho cổ phiếu.

Hiệu ứng chuyển sàn của nhóm ngân hàng

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục phát triển, câu chuyện doanh nghiệp chuyển sàn từ UPCoM lên sàn niêm yết chính thức tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Thực tế cho thấy, chuyển sàn không chỉ giúp cải thiện thanh khoản, nâng cao mức độ minh bạch, mà còn thường đi kèm hiệu ứng tái định giá đáng kể đối với cổ phiếu.

ABBank chuẩn bị lộ trình chuyển sàn, kỳ vọng cú hích định giá cổ phiếu. Ảnh: CTV

Thống kê từ các ngân hàng đã chuyển sàn trong những năm gần đây như MSB, OCB, SHB hay VAB cho thấy, mức định giá P/B trung bình tăng khoảng 50% trong vòng 6 - 12 tháng sau khi niêm yết trên HOSE. Đi kèm với đó là mức tăng giá cổ phiếu bình quân hơn 52% trong 6 tháng đầu tiên, phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với các doanh nghiệp đáp ứng chuẩn niêm yết cao hơn.

Trong nhóm ngân hàng còn giao dịch trên UPCoM, ABBank được đánh giá là một trong những trường hợp nổi bật, hội tụ tương đối đầy đủ các điều kiện để triển khai lộ trình chuyển sàn trong giai đoạn tới.

Xét về tiêu chí niêm yết, ABBank đã đáp ứng các điều kiện cốt lõi. Ngân hàng hiện có vốn điều lệ hơn 10.342 tỷ đồng, sau khi hoàn tất các đợt phát hành dự kiến nâng lên gần 14.000 tỷ đồng, vượt xa mức tối thiểu theo quy định. ABBank hoạt động từ năm 1993, có hơn 30 năm kinh nghiệm, đồng thời cổ phiếu ABB đã giao dịch trên UPCoM từ cuối năm 2020, đáp ứng yêu cầu về thời gian niêm yết.

Kết quả kinh doanh của ngân hàng duy trì có lãi trong nhiều năm liên tiếp, đặc biệt ghi nhận mức tăng trưởng đột phá trong năm 2025, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng chuẩn niêm yết.

Nền tảng tài chính và chất lượng tài sản cải thiện

Theo thông tin công bố, lợi nhuận 12 tháng năm 2025 của ABBank đạt gần 3.500 tỷ đồng, đưa tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên khoảng 16%. Chất lượng tài sản được cải thiện rõ rệt khi tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới 1%.

Bên cạnh đó, kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 3.600 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, qua đó củng cố năng lực tài chính và tạo dư địa cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Giới phân tích cho rằng giai đoạn 2026 - 2027 là thời điểm phù hợp để ABBank xem xét chuyển sàn, khi cả yếu tố nội tại và bối cảnh thị trường đều thuận lợi. Việc hệ thống KRX vận hành ổn định, cùng định hướng nâng hạng thị trường chứng khoán, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp niêm yết mới.

Dù quá trình chuyển sàn có thể chịu tác động từ diễn biến chung của thị trường, nhưng trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao trong năm 2026, vai trò của thị trường chứng khoán với tư cách kênh huy động vốn trung và dài hạn tiếp tục được củng cố./.