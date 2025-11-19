Tín dụng tăng nóng nhưng vòng quay tiền giảm, rủi ro “lạm phát giá tài sản” càng rõ nét

Báo cáo của BSC cho thấy, tín dụng toàn hệ thống dự kiến duy trì mức tăng 18 - 20% trong năm 2025 - 2026, kéo tỷ lệ tín dụng/GDP lên trên 140%. Tuy nhiên, rủi ro tỷ giá, lãi suất và lạm phát đang tích tụ khi cung tiền mở rộng, nhưng vòng quay tiền giảm và dòng vốn lệch sang bất động sản, vàng gây “lạm phát giá tài sản”.

Trong báo cáo triển vọng ngành ngân hàng mới cập nhật, nhóm phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống đạt khoảng 20% so với cùng kỳ tại cuối quý III/2025 và được dự báo sẽ kết thúc năm 2025 với mức tăng 18 - 20%, dự kiến duy trì mức tương đương năm 2026.

Tín dụng bùng nổ, song rủi ro tỷ giá và lãi suất tích tụ

Theo nhóm phân tích BSC, tính từ đầu năm đến cuối quý III/2025, ước tính tín dụng toàn nền kinh tế tăng khoảng 13,4% so với đầu năm, tương ứng quy mô hơn 17,7 triệu tỷ đồng. Riêng tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 25,4% từ đầu năm và 36,7% so với cùng kỳ, đưa tỷ trọng tín dụng bất động sản lên mức cao lịch sử 10,4% tổng dư nợ.

Nhóm ngân hàng có tỷ trọng cho vay chủ đầu tư cao như: Techcombank, VPBank... tiếp tục là nhóm hưởng lợi. Đây cũng là nhóm dẫn đầu về tăng trưởng dư nợ, điển hình như VPBank ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng riêng lẻ tới 29% từ đầu năm đến cuối quý III và dự kiến đạt 35% tại cuối năm 2025, mức cao nhất lịch sử ngân hàng và cao nhất toàn ngành.

Còn nhóm ngân hàng quốc doanh ghi nhận hưởng lợi nhờ bối cảnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và phát triển hạ tầng.

Dự báo dư nợ tín dụng/GDP trên 140% GDP Nhìn chung, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế tham vọng của Chính phủ, BSC kì vọng Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ tiếp tục duy trì định hướng nói lỏng tiền tệ đến hết 2025 và dần thận trọng hơn trong 2026. Tỷ lệ tín dụng/GDP dự báo vẫn sẽ duy trì trên 140% đến hết năm 2025, duy trì một môi trường thuận lợi cho thị trường tài sản tài chính.

Tuy nhiên, BSC nhận thấy rủi ro đang dần tích lũy trong hệ thống về tỷ giá, lạm phát và lãi suất, từ đó, đặt ra thách thức lớn cho điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2026.

Theo đó, cơ cấu cung tiền M2 đang dịch chuyển, việc tăng mạnh cung tiền VND gây áp lực lên tỷ giá, nhưng lại tạo điều kiện thuận lợi cho các thị trường tài sản như chứng khoán tăng trưởng.

Việc Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm tiền thông qua tín dụng trong khi duy trì lãi suất liên ngân hàng ở mức rất thấp (giao dịch hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn qua đêm quanh mức 0,17%) đã gây sức ép rõ rệt lên tỷ giá USD/VND.

Các dòng vốn mang tính kinh doanh chênh lệch giá có xu hướng rút ra khỏi Việt Nam, gây ra sự phân hóa chưa từng thấy trong 10 năm qua, khi tỷ giá USD/VND tăng 3,4% trong khi chỉ số DXY giảm 8,9%. Điều này khiến Ngân hàng Nhà nước đã phải can thiệp hai lần với tổng quy mô gần 3 tỷ USD thông qua bán ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng để ổn định thị trường, vào ngày 25-26/8 và ngày 1/10.

Tỷ trọng của cấu phần tài sản thuần (NFA) giảm liên tục từ năm 2023 và dự kiến tiếp tục giảm trong giai đoạn 2025 - 2026.

"Dòng tiền chảy ra nước ngoài để đầu tư tiền mã hóa cũng đóng góp vào xu hướng này, khiến lỗi và sai sót gia tăng đáng kể (từ 2022 đến nay) trên cán cân thanh toán theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)" - nhóm phân tích BSC đánh giá.

Theo Chainalysis, Việt Nam đứng thứ tư toàn cầu về mức độ chấp nhận tài sản mã hóa, với tổng giá trị giao dịch on-chain crypto (được ghi lại và xác minh) đạt hơn 200 tỷ USD trong giai đoạn tháng 7/2024 - 6/2025, tương đương 45% GDP danh nghĩa.

BSC cho rằng, đây là lý do trọng yếu khiến Chính phủ tiến tới hợp thức hóa tài sản mã hóa, cho phép thí điểm sàn giao dịch trong nước và xử phạt nhà đầu tư tiếp tục giao dịch qua sàn nước ngoài sau 6 tháng kể từ thời điểm có đơn vị trong nước được cấp phép. Mục tiêu là hạn chế dòng tiền chảy ra nước ngoài không chính thức và bảo vệ sự ổn định của tỷ giá.

Tín dụng tăng mạnh nhưng vòng quay tiền giảm

Đáng chú ý, theo BSC, dù tăng trưởng tín dụng ở mức cao, tuy nhiên, hệ số vòng quay tiền tiếp tục giảm, cho thấy dòng tiền trong nền kinh tế chậm lại và nhiều khả năng đang dịch chuyển vào các kênh tài sản như bất động sản và vàng thay vì chi tiêu, phù hợp với diễn biến giá tài sản hiện nay.

Trong bối cảnh cơ quan điều hành tiếp tục duy trì định hướng chính sách tiền tệ nới lỏng và thị trường bất động sản "nóng" lên về cả giá và lượng giao dịch.

Nguồn: BSC.

Hệ số vòng quay tiền trong phương trình MV = PQ giảm liên tục từ năm 2022, hiện ước đạt 0,63 lần tại cuối quý III/2025, hàm ý dòng tiền lưu thông chậm và ưu tiên đầu tư tài sản hơn tiêu dùng. Thay vì giao dịch và chi tiêu, dòng tiền có thể đang được đổ vào các kênh đầu tư tài sản, phổ biến nhất có lẽ là vàng và bất động sản, nhất quán với bức tranh giá tài sản hiện tại.

Hiện tượng “lạm phát giá tài sản” khá rõ nét dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn nằm trong vùng kiểm soát, một phần do cơ cấu rổ hàng hóa của CPI chưa được cập nhật kịp thời.

Ước lượng mô hình của Ngân hàng Nhà nước cho thấy cứ 1 điểm phần trăm tăng trưởng tín dụng có thể đẩy CPI tăng thêm 0,22 điểm phần trăm với độ trễ 12 - 18 tháng.

Trong khi đó, sử dụng số liệu thống kê mức lương của người lao động từ Cục Thống kê (danh nghĩa, chưa điều chỉnh lạm phát), BSC ước tính mức chênh lệch giữa GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành và thu nhập bình quân người lao động ngày càng được nới rộng rõ rệt từ sau Covid-19. Diễn biến này nhất quán với bức tranh của thị trường tiêu dùng bán lẻ./.