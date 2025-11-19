Chứng khoán phái sinh ngày 19/11: Thanh khoản hụt hơi trước ngày đáo hạn

(TBTCO) - Dù giao dịch tại hợp đồng tương lai chỉ số VN30-Index kỳ hạn tháng 12/2025 và tháng 3/2026 đồng loạt tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn vẫn sụt gỉam mạnh.

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 19/11 giao dịch trầm lắng khi thanh khoản suy yếu rõ rệt, đặc biệt ở hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất (41I1FB000) dù một số hợp đồng tương lai vẫn hút thêm dòng tiền. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường giảm mạnh 24,5%. Trong đó, giao dịch hợp đồng 41I1FB000 giảm sâu 26,9% so với phiên trước. Các nhà đầu tư trở nên thận trọng khi hợp đồng 41I1FB000 bước vào phiên cuối cùng. Khối lượng giao dịch tại các hợp đồng phái sinh giảm sâu -26,9% so với phiên trước, tập trung chủ yếu ở sự sụt giảm mạnh tại hợp đồng đáo hạn. Khối lượng mở (OI) cũng rơi xuống 27.980 hợp đồng, giảm mạnh so với phiên trước, dấu hiệu rõ rệt cho thấy các vị thế cũ đang được đóng sớm trước thời điểm đáo hạn.

Về điểm số, đa số các hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc đỏ, chung xu hướng với thị trường cơ sở. Hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất, cũng là hợp đồng sẽ đáo hạn ngay phiên kế tiếp, kết phiên giảm 12,2 điểm (-0,64%) về 1.885,8 điểm. Chênh lệch âm thu hẹp nhẹ nhờ vẫn giảm chậm hơn VN30-Index. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2512, 41I1G3000, 41I1G6000 tiếp tục ghi nhận basis âm rộng từ -4,2 đến -12,5 điểm.

Hợp đồng tương lai VN100 kỳ hạn gần nhất là trường hợp hiếm hoi giữ được mức chênh lệch dương nhờ mức giảm trong phiên thấp hơn VN100-Index. Trong khi đó, hợp đồng tương lai kỳ hạn xa nhất (VN100F2606) là trường hợp duy nhất tăng điểm, qua đó thu hẹp khoảng chênh lệch âm.

Theo chuyên gia từ SHS, các nhà giao dịch (trader) kém lạc quan ngắn hạn với VN30, ưu tiên phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 hướng đến các vùng kháng cự.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh sụt giảm mạnh

Trên thị trường cơ sở, các chỉ số đã có một phiên rung lắc mạnh, đi kèm thanh khoản nhích lên. VN30-Index bước vào phiên giao dịch với sắc đỏ khi áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm chứng khoán và ngân hàng. Điểm sáng của thị trường phiên hôm nay là các cổ phiếu nhóm sản xuất, đặc biệt là cổ phiếu ngành thép. Dòng tiền cải thiện đáng kể trong phiên chiều. Dù vậy, áp lực bán bất ngờ tăng mạnh trong 15 phút cuối phiên khiến VN30-Index rơi nhanh gần 20 điểm, trước khi hồi nhẹ trong đợt ATC. Kết thúc phiên giao dịch giằng co, VN30-Index đóng cửa tại 1.886,20 điểm, giảm 11,87 điểm (-0,63%) với chỉ 5 mã tăng và 23 mã giảm. Thanh khoản trên thị trường cơ sở nhích lên, duy trì quanh mức 12.250 tỷ đồng. Dòng tiền có sự cải thiện nhất định nhưng chưa đủ mạnh để kéo xu hướng bứt phá.