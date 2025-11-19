Hơn 66 triệu cổ phiếu PDV chính thức giao dịch trên HOSE

(TBTCO) - Hơn 66 triệu cổ phiếu PDV của Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 19/11 với giá tham chiếu 12.450 đồng/cổ phiếu, đánh dấu bước hoàn tất thủ tục niêm yết của doanh nghiệp vận tải biển này.

Ngày 19/11/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt, đánh dấu sự kiện chính thức đưa 66.095.966 cổ phiếu PDV vào giao dịch trên sàn.

Với mệnh giá 10.000 đồng, tổng giá trị niêm yết của doanh nghiệp đạt hơn 660.959 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch đầu tiên, cổ phiếu PDV được thiết lập mức giá tham chiếu 12.450 đồng/cổ phiếu và áp dụng biên độ dao động ±20%.

Lãnh đạo PDV đánh cồng tại Lễ trao quyết định niêm yết.

Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt được thành lập năm 2007 tại TP.Hồ Chí Minh với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Doanh nghiệp hiện là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ logistics chuyên biệt, sở hữu đội tàu dầu, hóa chất và tàu hàng rời có tải trọng lớn, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi vận tải – tiếp vận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ rệt. Theo báo cáo hợp nhất, doanh thu thuần năm 2023 đạt hơn 1.076 tỷ đồng và tăng lên 1.362 tỷ đồng trong năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt hơn 64 tỷ đồng và 224 tỷ đồng.

Bước sang năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động ổn định khi kết thúc quý II ghi nhận hơn 821 tỷ đồng doanh thu thuần và 16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo HOSE chúc mừng công ty trong phiên giao dịch đầu tiên trên Sở và ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về minh bạch và quản trị trước khi niêm yết.

HOSE khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ công ty trong quá trình hoạt động trên thị trường, đặc biệt trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và cập nhật các quy định, chính sách mới liên quan đến thị trường chứng khoán.