Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh: Thách thức về giá và cơ cấu sản phẩm vẫn hiện hữu

(TBTCO) - Chia sẻ tại Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 với chủ đề “Định hình chuẩn mực để thị trường phát triển bền vững”, do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải tăng nguồn cung, đặc biệt là nhà ở có giá phù hợp, qua đó từng bước đưa bất động sản trở lại đúng vai trò là nền tảng quan trọng của nền kinh tế và an sinh xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh

Điểm sáng ở phân khúc nhà ở xã hội

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, năm 2025 đánh dấu bước chuyển đáng ghi nhận của thị trường bất động sản Việt Nam sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Nhiều phân khúc đã dần phục hồi, tâm lý thị trường ổn định hơn và niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư từng bước được củng cố.

Nhiều nghị quyết có tính chất đột phá đã được ban hành nhằm xử lý các vướng mắc tồn tại kéo dài. Trong đó, Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội với nhiều quy định thông thoáng hơn.

Bên cạnh đó, các nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho các dự án liên quan đến đất đai, kết luận thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa; Nghị quyết thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, giúp cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và tăng khả năng tiếp cận đất đai cho nhà đầu tư.

Gần đây nhất, Quốc hội đã ban hành nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Luật Đất đai, trong đó tập trung vào các nội dung then chốt như định giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Từ những chuyển động chính sách trên, thị trường bất động sản đã có những kết quả tích cực về nguồn cung. Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, hiện cả nước đang triển khai khoảng 1.114 dự án nhà ở thương mại, với quy mô gần 529.000 căn, trong đó có khoảng 229.000 căn chung cư và 299.000 căn nhà ở thấp tầng.

Đối với các dự án đầu tư hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hiện có 548 dự án, cung cấp khoảng 188.844 lô đất cho thị trường.

Điểm đáng chú ý, với nhà ở xã hội, cả nước đang triển khai 698 dự án, với quy mô khoảng 657.000 căn hộ. Riêng năm 2025, số căn nhà ở xã hội hoàn thành đạt trên 100.000 căn. Đề án phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đã đạt trên 60% kế hoạch và dự kiến trong năm 2026 sẽ tiếp tục bổ sung khoảng 160.000 căn cho thị trường.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, việc gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, mà còn có vai trò điều tiết thị trường, giúp mặt bằng giá bất động sản trở nên hợp lý hơn trong giai đoạn tới.

Việc bổ sung nguồn cung, đặc biệt nguồn cung nhà ở xã hội là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn tới

Vẫn còn nhiều thách thức phải đối mặt

Dù ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, Thứ trưởng Bộ Xây dựng thẳng thắn chỉ ra rằng, thị trường bất động sản vẫn đang đối mặt với những thách thức không nhỏ. Nổi bật nhất là vấn đề giá bất động sản trong thời gian qua vẫn ở mức cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người mua nhà lần đầu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất cân đối cung - cầu trong trung và dài hạn.

Cùng với đó, cơ cấu sản phẩm trên thị trường vẫn chưa hợp lý. Phân khúc cao cấp, hạng sang chiếm tỷ trọng lớn, trong khi các sản phẩm nhà ở giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực của đại bộ phận người dân lại còn thiếu hụt. Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ Xây dựng, đây là vấn đề mang tính cơ cấu, đòi hỏi sự điều chỉnh đồng bộ từ quy hoạch, chính sách đất đai, tín dụng cho tới chiến lược đầu tư của doanh nghiệp.

Việc không kịp thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm có thể dẫn tới hệ lụy lâu dài, khiến thị trường phát triển lệch pha, thiếu bền vững và dễ tổn thương trước các biến động kinh tế vĩ mô.

Nhận diện rõ những điểm nghẽn của thị trường, bước sang năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục tập trung xử lý các dự án tồn đọng theo nhóm vướng mắc, từ những dự án liên quan đến đất đai qua thanh tra, kiểm tra; các dự án cần cơ chế của Quốc hội; đến những dự án thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng hoặc địa phương. Cách tiếp cận phân loại này được kỳ vọng sẽ giúp quá trình tháo gỡ đi vào thực chất, tránh dàn trải và chồng chéo.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định, Bộ sẽ luôn đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững. Trọng tâm trong thời gian tới là tăng nguồn cung, đặc biệt là nhà ở có giá phù hợp, qua đó từng bước đưa bất động sản trở lại đúng vai trò là nền tảng quan trọng của nền kinh tế và an sinh xã hội./.