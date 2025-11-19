Thuế tỉnh Quảng Trị giới thiệu các chính sách thuế mới cho hơn 80 doanh nghiệp

(TBTCO) - Mới đây, Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị phối hợp với Thuế tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị giới thiệu các chính sách thuế mới cho hơn 80 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Quốc Dũng - Phó trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến ngày 31/10/2025, tổng thu ngân sách toàn tỉnh được 9.301 tỷ đồng, đạt 108,1% dự toán Trung ương giao và 99,6% dự toán tỉnh giao, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Vũ Quốc Dũng - Phó trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Nếu loại trừ khoản thu từ tiền sử dụng đất, số thu đạt 5.284 tỷ đồng, bằng 93,4% dự toán năm và 116,8% so với cùng kỳ 2024. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cùng Thuế tỉnh Quảng Trị trong công tác thu đúng, thu đủ, kịp thời cho ngân sách nhà nước.

Tại hội nghị, các giảng viên kiêm chức của Thuế tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu, phân tích nhiều nội dung mới của Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Giảng viên Nguyễn Đức Hùng trình bày các chính sách thuế mới.

Trong đó, một số điểm mới đáng chú ý như: Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ 1/7/2025, mở rộng cơ sở thuế bằng cách chuyển 12 nhóm hàng hóa, dịch vụ từ không chịu thuế sang chịu thuế suất 5%, đồng thời giảm ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt từ 20 triệu đồng xuống 5 triệu đồng…

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/10/2025, duy trì mức thuế suất phổ thông 20%, đồng thời áp dụng mức ưu đãi 15% cho doanh nghiệp siêu nhỏ, 17% cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi xanh…

Các giảng viên cũng đã giải đáp, hướng dẫn cụ thể những vướng mắc mà doanh nghiệp quan tâm trong quá trình thực hiện chính sách thuế.

Các giảng viên trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp.

Hội nghị là dịp để cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, cập nhật kịp thời các chính sách mới, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành, chia sẻ, hợp tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.