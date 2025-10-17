Thuế tỉnh Quảng Trị tập huấn hướng dẫn khai thác sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành

(TBTCO) - Ngày 16/10, Thuế tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị) tổ chức “Hội nghị tập huấn hướng dẫn khai thác sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vũ Quốc Dũng - Phó Trưởng thuế tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, hội nghị tập huấn này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho công chức về việc sử dụng hệ thống quản lý, xử lý văn bản và thủ tục hành chính về thuế một cách hiệu quả với mô hình hành chính 2 cấp sau sáp nhập.

Ông Vũ Quốc Dũng - Phó Trưởng thuế tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Ông Dũng đề nghị, toàn bộ công chức tham dự hội nghị nghiêm túc, tập trung cao, tiếp thu toàn bộ nội dung được truyền tải để phục vụ nhu cầu giải quyết công việc hàng ngày.

Cũng tại hội nghị, đại diện Trung tâm Chuyển đổi số và công nghệ thông tin thông báo hiện nay đơn vị đã chủ động rà soát cấu hình hệ thống, cấp tài khoản đầy đủ đảm bảo vận hành thông suốt từ ngày bộ máy chính quyền 2 cấp hoạt động.

Công chức Thuế tỉnh Quảng Trị tham gia tại hội nghị.

Đồng thời, đại diện Trung tâm Chuyển đổi số và công nghệ thông tin đã trực tiếp hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hệ thống và giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tế tại cơ sở.