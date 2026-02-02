Lá chắn thép trên tuyến đầu chống buôn lậu, ma túy

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài:

(TBTCO) - Năm 2025, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tạo dấu ấn rõ nét trong đấu tranh chống buôn lậu qua đường hàng không. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị tiếp tục mở cao điểm kiểm soát, siết chặt kỷ cương tại cửa ngõ hàng không quốc tế trọng điểm của cả nước.

Triệt phá nhiều đường dây ma túy, vàng, ngoại tệ xuyên quốc gia

Có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Chi cục Hải quan khu vực I cho biết, đơn vị luôn đề cao cảnh giác trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép ma túy, vàng, ngoại tệ qua đường hàng không và chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Nội Bài là cửa ngõ hàng không quốc tế đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội và khu vực phía Bắc, đồng thời là điểm trung chuyển lớn trên các đường bay kết nối quốc tế. Lưu lượng hành khách, hàng hóa qua sân bay luôn duy trì ở mức cao, kéo theo áp lực rất lớn đối với công tác kiểm soát hải quan.

Cán bộ hải quan cùng lực lượng chức năng giám sát hoạt động xuất nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài qua hệ thống camera trực tuyến. Ảnh: AH

Các đối tượng vi phạm đã và đang triệt để lợi dụng ưu thế của đường hàng không, như thời gian vận chuyển nhanh, giá trị hàng hóa lớn, khả năng cất giấu tinh vi để tổ chức vận chuyển trái phép. “Thủ đoạn liên tục thay đổi, từ cất giấu trong hành lý cá nhân, hàng hóa đến bưu phẩm, chuyển phát nhanh, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm soát” - lãnh đạo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho hay.

Đáng chú ý, theo đánh giá của Hải quan Nội Bài, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục là yếu tố khiến tình trạng vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua đường hàng không gia tăng. Bên cạnh đó, các đường dây ma túy xuyên quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Thời gian qua, hàng loạt chuyên án lớn được xác lập, đấu tranh thành công, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quan tại cửa ngõ hàng không quốc tế trọng điểm của cả nước.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan, trong năm 2025, đơn vị đã tăng cường kiểm soát trên toàn địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa áp dụng quản lý rủi ro, sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại với các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật hải quan Trong năm 2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật hải quan đối với doanh nghiệp và hành khách, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, tạo thuận lợi thương mại đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật pháp luật trên địa bàn quản lý.

Đặc biệt, trong năm qua, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ với thủ đoạn cất giấu tinh vi trong hành lý hành khách nhập cảnh và xuất cảnh.

Không chỉ vàng và ngoại tệ, đơn vị còn phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện như điện thoại di động đã qua sử dụng, bộ phận súng tháo rời, đồng hồ hàng hiệu không khai báo, trong đó có những vụ việc phải chuyển cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Công tác phòng, chống ma túy tiếp tục là điểm sáng trong năm 2025. Nhiều chuyên án lớn đã được xác lập và đấu tranh thành công, thu giữ hàng chục kilogam ma túy tổng hợp được cất giấu trong hàng hóa, bưu phẩm từ châu Âu về Việt Nam, từng bước bóc gỡ các đường dây ma túy xuyên quốc gia hoạt động trên tuyến hàng không.

Mở cao điểm Tết 2026, siết chặt kiểm soát trên toàn tuyến

Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, thực tiễn đấu tranh cho thấy, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không tiếp tục thay đổi nhanh phương thức, thủ đoạn, lợi dụng sự phát triển của thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, hàng hóa quá cảnh và các loại hình vận chuyển mới để che giấu hành vi vi phạm.

Hàng hóa vi phạm chủ yếu là loại gọn nhẹ, giá trị cao, dễ cất giấu; ma túy thường được ngụy trang trong thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ gia dụng, linh kiện máy móc, gây nhiều khó khăn cho công tác soi chiếu, kiểm tra, nhận diện rủi ro.

Trong bối cảnh nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa qua sân bay quốc tế Nội Bài tăng mạnh vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không được dự báo tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức kiểm soát.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đang triển khai cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép ma túy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trọng tâm của đợt cao điểm là tăng cường thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ, khai thác hiệu quả các hệ thống quản lý, dữ liệu hiện đại; xác định rõ tuyến bay, chuyến bay, địa bàn, đối tượng và mặt hàng trọng điểm; đẩy mạnh soi chiếu, kiểm tra hành lý, hàng hóa, đặc biệt là các lô hàng, chuyến bay đến từ khu vực tiềm ẩn rủi ro cao như châu Âu, châu Mỹ.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, an ninh hàng không, hãng hàng không và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, hình thành “lá chắn nhiều lớp” nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ tuyến đầu.

Năm 2026, trước dự báo lưu lượng hành khách, hàng hóa qua sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục tăng, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị xác định phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời buôn lậu qua đường hàng không là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Theo đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh áp dụng quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng phân tích thông tin đối với các tuyến bay, chuyến bay, doanh nghiệp, hành khách và mặt hàng có nguy cơ cao; tăng cường khai thác hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, gắn với nâng cao chất lượng kiểm tra thực tế để kịp thời phát hiện các thủ đoạn cất giấu tinh vi.

Song song với đó, đơn vị chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, kiểm soát hải quan. Công tác kiểm tra sau thông quan, xác minh, điều tra mở rộng các vụ việc tiếp tục được tăng cường nhằm triệt phá tận gốc các đường dây, ổ nhóm vi phạm.