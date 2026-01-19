(TBTCO) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác và tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành văn bản số 103/KBNN-VP yêu cầu toàn hệ thống tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm hoạt động thông suốt trong dịp trước, trong và sau Tết.

Tại văn bản, Kho bạc Nhà nước (KBNN) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN và giám đốc KBNN các khu vực tập trung triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026, tập trung nguồn lực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Trong đó, chú trọng các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN; đẩy mạnh triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hoạt động nghiệp vụ trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, KBNN yêu cầu các KBNN khu vực phổ biến, quán triệt nghiêm túc đến toàn thể công chức, người lao động việc thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Trọng tâm là thực hiện nghiêm văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống lãng phí, tiêu cực; không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên; nghiêm cấm sử dụng công quỹ để biếu, tặng quà Tết dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công trái quy định cho các hoạt động lễ hội, vui chơi.

Lãnh đạo KBNN đề nghị thủ trưởng các đơn vị và giám đốc KBNN các khu vực nghiêm túc triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung văn bản đến toàn thể công chức, người lao động, góp phần tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 lành mạnh, an toàn, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2026.

KBNN cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; chỉ tham gia lễ hội trong giờ làm việc khi được phân công nhiệm vụ; không cổ xúy mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, các KBNN khu vực cần tập trung giải quyết công việc trước và sau Tết, không để xảy ra ùn tắc, chậm trễ thủ tục hành chính; bảo đảm kịp thời nhu cầu chi ngân sách, đặc biệt là các khoản chi cho con người và an sinh xã hội. Việc hướng dẫn, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng quy định, nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà, khó khăn cho chủ đầu tư và đơn vị sử dụng ngân sách.

Các KBNN khu vực chủ động bố trí đủ lực lượng trực, phương tiện làm việc, bảo đảm xử lý công việc kịp thời, thông suốt và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Sau kỳ nghỉ Tết, nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung ngay vào nhiệm vụ năm 2026.

Ngoài ra, KBNN còn yêu cầu các KBNN khu vực quan tâm, chăm lo đời sống công chức, người lao động, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi cán bộ hưu trí nhân dịp Tết./.