Giá cà phê Tây Nguyên tuần qua giảm mạnh 9.000 đồng/kg sau khi ông Trump miễn trừ cà phê khỏi các mức thuế đối ứng. Trong khi đó, giá tiêu trong nước giảm 500 đồng/kg tại một số nơi. Hiện giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 144.000 - 145.500 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Giá cà phê trong khoảng 108.700 - 110.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (17/11) tại khu vực Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 108.700 - 110.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà giảm mạnh 9.300 đồng/kg so với tuần trước, giao dịch cùng mức 108.700 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 110.500 đ/kg, giảm 9.000 đồng so với tuần trước. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 110.400 đ/kg.

Ở Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp giảm 9.000 đồng so với tuần trước, lần lượt giao dịch ở mức 110.500 và 110.400 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 109.800 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang ở mức 109.700 đ/kg, giảm 9.000 đồng so với tuần trước.

Ngày 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ thuế đối ứng cho nhiều mặt hàng nhập khẩu như thịt bò, cà chua, cà phê và chuối. Đây là nhóm hàng từng chịu mức thuế áp dụng rộng rãi từ đầu năm 2025. Nhà Trắng cho biết sắc lệnh này nhằm giải quyết lo ngại của người dân Mỹ về giá thực phẩm tăng cao.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đồng loạt giảm mạnh trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2025 giảm mạnh 120 USD/tấn, xuống mức 4249 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 112 USD/tấn, đạt mức 4010 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận sự giảm giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 giảm 1,9 cent/lb, xuống mức 399,8 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 1,9 cent/lb, đạt mức 330,8 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 481,1 cent/lb, tăng 2,6 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm mạnh 9,9 cent/lb, xuống mức 391,8 cent/lb.

Giá tiêu giảm nhẹ 500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay giảm 500 đồng/kg tại một số nơi. Hiện giá tiêu nội địa dao động trong khoảng 144.000 - 145.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 144.500 đồng/kg, không biến động so với hôm qua. Tương tự, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh cũng không biến động, hiện đang giao dịch ở mốc 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai được thu mua ở ngưỡng 144.000 đồng/kg. Còn thương lái Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 145.500 đồng/kg.. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá thu mua hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.108 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện đang giao dịch ở mức 9.745 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.