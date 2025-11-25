|Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 10 tháng năm 2025 qua các con số Hải quan khu vực XIV đẩy mạnh quản trị rủi ro, hiện đại hóa quy trình để nâng hiệu quả thu
Theo đó, để tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa viện trợ khẩn cấp, lực lượng hải quan thực hiện thông quan trong ngày đối với các chuyến hàng viện trợ, bảo đảm hàng hóa cứu trợ được vận chuyển kịp thời tới các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Các đơn vị đồng thời thành lập tổ hỗ trợ chuyên trách, trực tiếp xử lý nhanh mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để xảy ra chậm trễ trong quá trình tiếp nhận và chuyển giao hàng cứu trợ đồng bào.
Cục Hải quan khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện để hàng hóa cứu trợ sớm đến tay người dân, góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng./.