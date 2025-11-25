(TBTCO) - Ngày 24/11, Cục Hải quan đã ban hành Công văn hỏa tốc số 37959/CHQ-VP chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ thông quan cho hàng hóa viện trợ khẩn cấp cho các tỉnh miền trung chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ xảy ra...

Theo đó, để tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa viện trợ khẩn cấp, lực lượng hải quan thực hiện thông quan trong ngày đối với các chuyến hàng viện trợ, bảo đảm hàng hóa cứu trợ được vận chuyển kịp thời tới các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Ảnh tư liệu minh hoạ

Các đơn vị đồng thời thành lập tổ hỗ trợ chuyên trách, trực tiếp xử lý nhanh mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để xảy ra chậm trễ trong quá trình tiếp nhận và chuyển giao hàng cứu trợ đồng bào.

Cục Hải quan khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện để hàng hóa cứu trợ sớm đến tay người dân, góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng./.