Cục trưởng Mai Xuân Thành biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức Thuế TP. Đà Nẵng

(TBTCO) - Trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam Trung Bộ, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và Đoàn công tác Cục Thuế đã đến thăm và làm việc với Thuế TP. Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025, những định hướng trong công tác triển khai xây dựng dự toán thu NSNN năm 2026 của Thuế TP. Đà Nẵng và công tác triển khai Đề án 3389 của Bộ Tài chính và Kế hoạch 3522 của Cục Thuế về việc tập trung chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Ông Toàn cho hay, về cơ bản các hộ kinh doanh đã được cán bộ, công chức thuế trực tiếp giải thích chủ trương, lợi ích và quy trình kê khai thuế điện tử, hướng dẫn lập tờ khai theo quy định, đồng thời hỗ trợ đăng ký tài khoản thuế điện tử và cài đặt eTax Mobile.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thuế TP. Đà Nẵng.

Trong giai đoạn đầu triển khai, với không khí gần gũi, thân thiện, tận tình của công chức thuế đã tạo được sự đồng thuận cao từ người nộp thuế, nhiều hộ kinh doanh đã hiểu rõ hơn, đúng hơn về chủ trương “xóa bỏ thuế khoán” của Chính phủ, đồng thời đánh giá cao tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng hộ” của công chức thuế cơ sở.

Cục trưởng Cục Thuế biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức Thuế TP. Đà Nẵng và chúc đơn vị tiếp tục triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của ngành Thuế trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

“Với những kết quả bước đầu, Thuế TP. Đà Nẵng quyết tâm khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai để hoàn thành mục tiêu đề ra theo Kế hoạch 3522 của Cục Thuế để hỗ trợ tối đa cho khu vực hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai” - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Mai Xuân Thành ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Thuế TP. Đà Nẵng trong công tác thu NSNN và công tác tuyên truyền, hỗ trợ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh trong công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang mô hình kê khai thuế.

Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, kết quả triển khai công tác thuế từ đầu năm 2025 đến nay, Thuế TP. Đà Nẵng đã có sự cố gắng khá toàn diện, trong đó đáng ghi nhận là đơn vị đã phối hợp với các cấp chính quyền tại địa phương triển khai đồng bộ chương trình công tác quản lý thuế theo mô hình chính quyền 2 cấp của TP. Đà Nẵng trong bối cảnh cơ cấu tổ chức và nhân sự có nhiều biến động.

Thuế TP. Đà Nẵng ra quân đồng bộ với quyết tâm triển khai thành công Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Đối với công tác triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” theo Kế hoạch 3522, Cục trưởng cho biết, qua theo dõi tiến độ triển khai của các đơn vị trong toàn ngành Thuế, lãnh đạo ngành Thuế cảm nhận sâu sắc các hoạt động triển khai của cơ quan thuế các cấp đang diễn ra sôi động ở khắp các xã, phường trên phạm vi toàn quốc. Đây là một tín hiệu hết sức đáng mừng bởi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương, cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp.

Đối với Thuế TP. Đà Nẵng, Cục trưởng Cục Thuế đánh giá cao, công tác chỉ đạo, triển khai phối hợp được các Thuế cơ sở thực hiện bài bản, đồng bộ. Từ việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai kế hoạch, các buổi tập huấn hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, hướng dẫn cài đặt eTax Mobile và phối hợp với nhà cung cấp giải pháp và hỗ trợ các gói giải pháp về hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, kê khai thuế, chương trình cài đặt ứng dụng miễn phí… được triển khai đồng bộ, trong đó đã hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho người dân tại nơi khảo sát./.