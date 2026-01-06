Siết chặt kỷ cương công vụ đi đôi với hiện đại hóa công tác kiểm tra thuế

(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo, năm 2026, bên cạnh việc siết chặt kỷ cương công vụ, hiện đại hóa công tác kiểm tra thuế, sau mỗi chuyên đề kiểm tra thuế, phải tổ chức đánh giá, tổng kết, báo cáo và đúc rút kinh nghiệm, kịp thời phổ biến trong toàn ngành để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế trên phạm vi cả nước.

Số thu qua kiểm tra thuế tăng gấp 2,5 lần so với năm 2021

Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết cơ quan thuế toàn quốc về công tác kiểm tra thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra thuế năm 2026. Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Kiểm tra Nguyễn Tiến Trung cho biết, trong năm 2025, toàn ngành đã thực hiện được 68.765 cuộc kiểm tra, đạt 105,89% kế hoạch đề ra. Số thu qua công tác kiểm tra đạt 25.219 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý lên tới 74.441 tỷ đồng, hiệu quả bình quân mỗi cuộc ngày càng được nâng cao.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Đồng thời, toàn ngành cũng đã linh hoạt, chủ động trong triển khai công tác kiểm tra trong bối cảnh thay đổi mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, không để xảy ra các điểm nghẽn, các khoảng trống pháp lý.

Năm 2025, ngành Thuế đã triển khai mạnh mẽ các biện pháp chống thất thu về hóa đơn điện tử; đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Chủ động, kịp thời trong triển khai công tác kiểm tra đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gian lận thuế như thương mại điện tử, chuyển giá góp phần chấn chỉnh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, đảm bảo pháp luật được thực thi công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Cùng với đó, ngành Thuế đã kịp thời tham mưu xây dựng sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng bổ sung thẩm quyền, tăng thời hạn cho kiểm tra thuế đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra khi cơ quan thuế không còn chức năng thanh tra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, ưu tiên kiểm tra trực tuyến tạo tiền đề cho chuyển đổi số trong công tác kiểm tra thuế.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho rằng, năm 2025, tình hình thế giới, khu vực và thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường. Đây cũng là năm ngành Thuế triển khai đồng thời công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, song song với đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hoá công tác quản lý thuế.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đối với công tác quản lý thuế, đặc biệt là công tác kiểm tra thuế có những thay đổi theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền mới, khi không còn chức năng thanh tra chuyên ngành, theo đó, toàn ngành đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2025 cho phù hợp, hoàn thành các cuộc thanh tra còn tồn đọng và tập trung nguồn lực để thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra thuế năm 2025. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, bước sang năm 2026, ngành Thuế sẽ có bước chuyển mình, đổi mới toàn diện, hiện đại hoá công tác quản lý và điều hành. Đối với công tác kiểm tra thuế được xác định khâu cuối cùng để ngăn chặn, xử lý vi phạm và chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật của một bộ phận người nộp thuế có hành vi cố tình vi phạm pháp luật thuế. Theo đó, Cục trưởng Mai Xuân Thành yêu cầu Ban Kiểm tra và các bộ phận làm công tác kiểm tra của cơ quan thuế các cấp cần tập trung triển khai một số yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ nhất, tăng cường công tác tham mưu cho lãnh đạo Cục Thuế để kịp thời báo cáo Bộ Tài chính trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành quy định của các luật có liên quan đến công tác kiểm tra; xây dựng quy trình kiểm tra phù hợp với quy định mới về quản lý thuế.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo phù hợp theo tính chất địa bàn, điều kiện thực tế, mô hình quản lý hai cấp. Trong đó cần lưu ý ngay từ khâu giao nhiệm vụ, lập kế hoạch kiểm tra thuế cần đổi mới theo hướng tập trung, thống nhất quản lý từ cấp trung ương đến cấp tỉnh, thành phố, cấp cơ sở.

"Năm 2026, toàn ngành thực hiện nghiêm công tác giám sát đoàn kiểm tra theo quy định, bảo đảm hoạt động kiểm tra thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền" - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo.

Thứ ba, triển khai kế hoạch kiểm tra thuế theo hướng trọng tâm, trọng điểm, gắn với quản lý rủi ro; tập trung vào các lĩnh vực và đối tượng có rủi ro cao về thất thu thuế, dư địa thu lớn. Sau mỗi chuyên đề, phải tổ chức đánh giá, tổng kết, báo cáo và đúc rút kinh nghiệm, kịp thời phổ biến trong toàn ngành để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế trên phạm vi cả nước.

Thứ tư, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thuế, nâng cao trách nhiệm đến từng cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện, nâng cấp và đẩy mạnh điện tử hoá trong toàn bộ quy trình kiểm tra thuế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa tiêu cực và tăng cường niềm tin của người nộp thuế.

Thứ năm, quán triệt cán bộ, công chức nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. Triển khai hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi nhũng nhiều, hạch sách của cán bộ thuế do người nộp thuế phản ánh.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để chấn chỉnh, hạn chế phát sinh đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Thứ bảy, đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng, đúng tiến độ, tránh chậm trễ kéo dài. Đặc biệt, công tác giải quyết khiếu nại lần đầu cần được thực hiện nghiêm túc, chính xác, tránh xử lý qua loa, đẩy cơ quan thuế cấp trên giải quyết gây kéo dài sự vụ và thiệt hại không đáng có cho người nộp thuế./.