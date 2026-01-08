Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XII phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 18.100 tỷ đồng

(TBTCO) - Song song với việc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai các nhiệm vụ xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, trong năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XII phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 18.100 tỷ đồng.

Chiều 7/1, Chi cục Hải quan khu vực XII tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026.

Xác định năm 2026 là năm tăng tốc, tập trung triển khai hiệu quả mô hình tổ chức mới, Chi cục Hải quan khu vực XII đã đề ra nhiều định hướng, nhiệm vụ trọng trọng tâm.

Theo đó, Chi cục sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ theo Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Hải quan và hai địa phương là TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý hải quan; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi thông quan; từng bước triển khai mô hình thông quan tập trung theo lộ trình.

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XII đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước là 18.100 tỷ đồng; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về xây dựng và phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật hải quan; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp theo hướng thực chất, tạo thuận lợi cho đầu tư, thương mại, du lịch…

4 tập thể thuộc Chi cục Hải quan khu vực XII là Phòng Tổ chức cán bộ, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất nhận Bằng khen của Bộ Tài chính. Ảnh Quang Trà

Trong năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực XII đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Cụ thể, 100% nhiệm vụ trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của Chi cục Hải quan khu vực XII với 70/70 nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm hoạt động của đơn vị thông suốt, ổn định ngay sau sáp nhập.

Đặc biệt, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, là điểm sáng nổi bật trong năm 2025. Tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 21.220,1 tỷ đồng, đạt 103,6% chỉ tiêu được giao và 100,7% chỉ tiêu phấn đấu. Ngoài ra, công tác thu hồi nợ đọng thuế đạt trên 2,5 tỷ đồng.

Năm qua, Chi cục Hải quan khu vực XII đã thu hút 4.835 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 18,5 tỷ USD; giải quyết hơn 425.000 tờ khai; quản lý gần 210.000 lượt phương tiện và phục vụ trên 7 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh, bảo đảm an toàn, thông suốt.

Quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Ngoài ra, Chi cục đã phát hiện, xử lý 405 vụ vi phạm; xử phạt, ấn định thuế và thu nộp ngân sách 31,87 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật hải quan. Hoạt động kiểm tra sau thông quan tiếp tục được chú trọng với 51 cuộc kiểm tra, thu nộp ngân sách 28,7 tỷ đồng…/.