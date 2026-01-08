Hải quan khu vực X thu ngân sách hơn 20.635 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu pháp lệnh

(TBTCO) - Năm 2025, Hải quan khu vực X ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ về tổ chức, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách, vừa bảo đảm quản lý hải quan thông suốt trên địa bàn hai tỉnh Thanh Hóa, Sơn La sau khi sắp xếp mô hình tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Từ ngày 1/7/2025, đơn vị chính thức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn hai địa phương Thanh Hoá và Sơn La theo quyết định của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Cục Hải quan.

Cán bộ Hải quan khu vực X xử lý tờ khai của doanh nghiệp trên hệ thống hải quan tự động. Ảnh: CTVAH

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và thích ứng nhanh với mô hình tổ chức mới, tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động toàn Chi cục đã duy trì hoạt động nghiệp vụ ổn định, không để gián đoạn chuỗi thủ tục hải quan, đồng thời hoàn thành toàn diện các mục tiêu chính trị được giao.

Tiêu biểu là tính đến ngày 31/12/2025, số thu nộp ngân sách nhà nước của toàn Chi cục đạt 20.635,59 tỷ đồng, bằng 114,6% chỉ tiêu Pháp lệnh Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng). Trong đó, thu từ mặt hàng dầu thô của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn chiếm khoảng 80% tổng số thu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn địa bàn được giao đạt 16,4 tỷ USD, tăng 2,6% so với năm 2024; kim ngạch có thuế đạt 8,3 tỷ USD.

Song song nhiệm vụ thu ngân sách, Hải quan khu vực X đẩy mạnh kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong năm, đơn vị phối hợp đấu tranh thành công 10 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy qua biên giới, tang vật gồm thuốc nổ, kíp nổ, pháo, súng, đạn và 16,389 kg cùng 2.935 viên ma túy các loại; xử phạt 137 vụ vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng./.