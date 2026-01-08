Điện tử hóa toàn diện công tác quản lý thuế để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

(TBTCO) - Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, năm 2026, ngành Thuế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, hệ thống công nghệ thông tin mới đáp ứng yêu cầu hiện đại, hiệu quả, an ninh, an toàn, đảm bảo đúng về tiến độ, chất lượng và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Trên 92% người nộp thuế hài lòng với thủ tục hành chính thuế

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Chính phủ, tại Quyết định số 2060/QĐ-BTC ngày 17/6/2025 của Bộ Tài chính, Cục Thuế được giao chủ trì triển khai 4 nhiệm vụ. Đó là xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi); thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ; rà soát, cắt giảm các thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính; cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Từ nhiệm vụ được giao, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch. Kết quả, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các đơn vị đang hoàn thiện trình Bộ Tài chính dự thảo nghị định, thông tư để tổ chức thực hiện Luật theo hướng tạo không gian phát triển, hiện đại hóa công tác quản lý và phục vụ người nộp thuế, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý thuế, từ quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu và rủi ro, hướng tới xử lý tự động hóa tối đa.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuế đã được thực hiện toàn trình, trong đó đã tích hợp lên dịch vụ công quốc gia 102 thủ tục. Ảnh: Đức Thanh

Cục Thuế cũng đã thực hiện kết nối, trao đổi và chia sẻ dữ liệu với Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các ngân hàng thương mại phục vụ quản lý thuế thương mại điện tử. Đồng thời, đơn vị đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thuế thương mại điện tử và nền tảng số.

Song song với đó, Cục Thuế đã khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ các thủ tục hành chính thuế thuộc phạm vi theo dõi, quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cắt giảm 45,6% thủ tục hành chính; với mục tiêu cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và cắt giảm 44% chi phí tuân thủ.

Đồng thời, trên cơ sở phương án cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, Cục Thuế đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo đó, ngành Thuế đã triển khai vận hành hệ thống ứng dụng trực tuyến thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đã tiếp nhận và xử lý 30,9 triệu thủ tục hành chính thuế; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 99%. Đặc biệt, 100% thủ tục hành chính thuế đã được thực hiện toàn trình, trong đó đã tích hợp lên dịch vụ công quốc gia 102 thủ tục.

Với quyết tâm chính trị cao, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, ngành Thuế tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết số 57-NQ/TW đề ra, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế và xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả”. Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính)

Ông Mai Xuân Thành cho biết, tính đến ngày 31/12/2025, ngành Thuế đã cắt giảm 70 thủ tục hành chính, đơn giản hóa và chuẩn hóa 200 thủ tục hành chính, đảm bảo hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ.

Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, Cục Thuế triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người nộp thuế trên hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, nhằm nhận diện điểm mạnh, khắc phục hạn chế và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo thuận lợi, minh bạch và nhanh chóng cho người nộp thuế. Kết quả, đã có hơn 219.000 người nộp thuế tham gia khảo sát, với chỉ số hài lòng chung đạt 92,2%, vượt mục tiêu 90% đề ra trong Chiến lược Cải cách hệ thống thuế.

Nỗ lực xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả

Để tiếp tục triển khai đầy đủ nhiệm vụ chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Bộ Tài chính; tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về đẩy mạnh kết nối dữ liệu phục vụ quản lý thương mại điện tử và mở rộng dịch vụ công trực tuyến cho đối tượng người nước ngoài, ông Mai Xuân Thành cho biết, ngành Thuế sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án Tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế; xây dựng Kiến trúc số và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng với việc tập trung tích hợp hệ thống, khai thác dữ liệu lớn (big data) phục vụ chỉ đạo điều hành và quản lý rủi ro, ngành Thuế sẽ mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML) trong phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử, quản lý nợ và thanh tra - kiểm tra; tự động hóa các khâu nghiệp vụ có tính chu kỳ.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thành đồng bộ dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thống nhất sử dụng mã định danh làm mã số thuế; tăng cường tích hợp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo xác thực tự động và thông suốt liên ngành.

Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là vận hành ổn định hệ thống hóa đơn điện tử; nâng cấp chức năng phân tích rủi ro và hỗ trợ kiểm tra; đẩy mạnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; khai thác hiệu quả bản đồ số kinh doanh xăng dầu để chống thất thu; đảm bảo các ứng dụng eTax, eTax Mobile, hóa đơn điện tử hoạt động thông suốt. Ngành Thuế sẽ nâng cấp chức năng cảnh báo tự động và hỗ trợ trực tuyến cho người nộp thuế; đảm bảo an toàn an ninh mạng, rà soát và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật theo lộ trình chuyển đổi số toàn diện.