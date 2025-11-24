Thuế tỉnh Lào Cai lắng nghe, giải thích cặn kẽ để hộ kinh doanh hiểu và chuyển đổi sang kê khai

(TBTCO) - Không kể ngày, giờ, hộ kinh doanh còn thắc mắc hoặc chưa hiểu gọi điện hỏi cán bộ, công chức Thuế tỉnh Lào Cai luôn sẵn sàng lắng nghe và kiên trì tuyên truyền, giải thích cặn kẽ để hộ kinh doanh hiểu chuyển đổi sang phương pháp kê khai, nộp thuế.

Sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc của hộ kinh doanh

Thực hiện Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh” của Cục Thuế và UBND tỉnh Lào Cai, theo đó, Thuế tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo triển khai “40 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh”.

Mục tiêu phấn đấu của Thuế tỉnh Lào Cai đặt ra là xong sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch của Cục Thuế và của UBND tỉnh chỉ đạo. Điều này thể hiện quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vượt khó của Thuế tỉnh Lào Cai cũng như cán bộ công chức thuế trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai được thuận lợi và hiệu quả nhất.

Công chức Thuế cơ sở 7, Thuế tỉnh Lào Cai hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai thuế. Ảnh: Thuế cơ sở 7 Lào Cai

Bà Vương Bích Hằng - Phó trưởng Thuế tỉnh Lào Cai cho biết, qua rà soát, số hộ kinh doanh trên địa bàn cần chuyển đổi sang mô hình kê khai là khá lớn. Một số khó khăn Thuế tỉnh Lào Cai gặp phải trong quá trình triển khai kế hoạch là địa bàn rộng, giao thông trở ngại, số hộ kinh doanh cần chuyển đổi không tập trung, thời tiết bất lợi, nhiều cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh doanh bằng kinh nghiệm, hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, viễn thông… trong khi đội ngũ cán bộ thuế đang rất thiếu. Tuy vậy, tập thể cán bộ, công chức Thuế tỉnh Lào Cai vẫn quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Hằng thông tin, tại các địa phương, Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh Lào Cai đã và đang liên tục mở các lớp tập huấn để tuyên truyền cho hộ kinh doanh trên địa bàn; 100% cán bộ Thuế cơ sở đều nắm vững chủ trương chính sách, trở thành những tuyên truyền viên, sẵn sàng hướng dẫn, giải thích mọi khó khăn, vướng mắc của hộ kinh doanh quan tâm đến việc chuyển đổi mô hình… ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, thông qua điện thoại đường dây nóng, fanpage và nhất là thông qua đối thoại trực tiếp.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Lào Cai và các đơn vị Thuế cơ sở cũng đã phối hợp tốt với các nhà cung cấp giải pháp như VNPT, Viettel và các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp các giải pháp công nghệ cho hộ kinh doanh. Không chỉ có mặt tại các buổi hội nghị, các lớp tuyên truyền, nhân viên các nhà cung cấp giải pháp như VNPT, Viettel còn tới tận cơ sở kinh doanh của hộ gia đình nhằm giúp hộ kinh doanh áp dụng công nghệ mới.

Thống kê của Thuế tỉnh Lào Cai cho thấy, tính đến ngày 19/11, toàn đơn vị đã thực hiện phát trên 15.000 tờ khai cho hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hiện đang tiếp tục thu thập thông tin để sẵn sàng chuyển đổi; đồng thời vận động gần 1.000 hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng thực hiện xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tại các buổi tập huấn các Thuế cơ sở thuộc Thuế tỉnh Lào Cai đã hướng dẫn trực tiếp hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, số hộ kinh doanh đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile là 15.643 hộ, đạt tỷ lệ cài đặt đạ: 37,95%.

Hỗ trợ đến khi hộ kinh doanh hiểu mới thôi

Phó trưởng Thuế cơ sở 7 tỉnh Lào Cai Đào Đức Thủy cho biết, triển khai kế hoạch “40 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh” của Thuế tỉnh Lào Cai, đơn vị đã tổ chức các buổi tập huấn giới thiệu các nội dung quan trọng, gồm: Quy định mới liên quan đến việc chấm dứt áp dụng thuế khoán; Các bước chuyển đổi sang mô hình hộ kê khai; Cách thức kê khai thuế, nộp thuế điện tử và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ của ngành Thuế; Hướng dẫn giải quyết những tình huống thực tế mà hộ kinh doanh thường gặp trong quá trình chuyển đổi.

Ngoài các nội dung tập huấn, Thuế cơ sở 7 dành nhiều thời gian để các hộ kinh doanh trao đổi, nêu ý kiến và đặt câu hỏi. Các vướng mắc đều được đại diện Thuế cơ sở 7 giải đáp cụ thể, giúp người dân nắm rõ quy trình và yên tâm khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương thức mới.

“Thuế tỉnh Lào Cai xác định chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, theo đó đơn vị đã chủ động tham mưu với tỉnh và các địa phương ban hành văn bản và thành lập ban chỉ đạo. Lấy công tác tuyên truyền, hướng dẫn làm trọng tâm, thông qua hệ thống loa phát thanh của các xã, phường (phát 2 buổi/ngày); tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đa kênh, các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo để các hộ kinh doanh tiếp cận thông tin, quy định, chính sách về chuyển đổi mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh” - Phó trưởng Thuế tỉnh Lào Cai Vương Bích Hằng.

“Trong Chiến dịch 40 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, Thuế cơ sở 7 tỉnh Lào Cai cam kết sẽ vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan để chiến dịch đạt kết quả thực chất, giúp khu vực hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thuận lợi, minh bạch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống thuế hiện đại, công bằng, phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn” - Phó trưởng Thuế cơ sở 7 tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Trưởng Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai Dương Xuân Hưng cho biết, hiện đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thu ngân sách tại 22 xã, phường thuộc 4 huyện, thị xã cũ gồm: Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Đây là địa bàn rộng, điều kiện giao thông nhiều nơi còn khó khăn. Ngoài khu vực thị xã Nghĩa Lộ và trung tâm các huyện, nơi tập trung đông hộ sản xuất kinh doanh thì tại các địa bàn còn lại, số lượng hộ và cá nhân kinh doanh không nhiều, phân tán xa nhau, gây không ít trở ngại cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp.

Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về hạ tầng và trình độ tiếp cận thông tin. Hộ chủ yếu sản xuất, kinh doanh theo kinh nghiệm, theo thói quen hoặc học hỏi lẫn nhau, nên việc tiếp cận quy định mới càng cần sự hỗ trợ sát sao hơn.

Nhận diện rõ những khó khăn này, Thuế cơ sở 8 đã xây dựng các giải pháp cụ thể và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, phương châm động viên, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng với tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn được xác định là yếu tố then chốt trong toàn bộ quá trình triển khai.

Đại diện Thuế cơ sở 8 tỉnh Lào Cai cho biết, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của hộ kinh doanh, đúng với tinh thần đồng hành của ngành Thuế. Không kể ngày, giờ, hộ kinh doanh còn thắc mắc hoặc chưa hiểu gọi điện hỏi cán bộ, công chức thuế luôn sẵn sàng lắng nghe và kiên trì tuyên truyền, giải thích cặn kẽ, đến khi nào hộ kinh doanh hiểu mới thôi.

Ông Trần Văn Đông, kinh doanh thực phẩm ở xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, ban đầu cũng rất lo lắng khi nghe thông tin nhà nước thực hiện xóa bỏ thuế khoán. Ông sợ chuyển đổi sẽ ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh và sợ không theo nổi những quy định mới. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ thuế tuyên truyền, hướng dẫn, ông Đông cho biết cảm thấy không có gì đáng ngại.

Còn chị Lò Vân Anh ở phường Kim Tân (phường Trung Tâm tỉnh Lào Cai) cho biết, chị thường xuyên liên lạc với cán bộ thuế chuyên quản khu vực để hỏi mỗi khi gặp khó khăn. Giờ đây, hộ kinh doanh của chị đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai sau khi được nghe cán bộ thuế giải thích, tuyên truyền và hướng dẫn./.