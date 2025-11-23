Thuế cơ sở 1 tỉnh Lạng Sơn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế

(TBTCO) - Trong chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế, Thuế cơ sở 1 tỉnh Lạng Sơn tích cực triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến từng hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý bằng nhiều hình thức khác nhau.

Cụ thể, Thuế cơ sở 1 tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phát động 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn quan trọng này. Việc chuyển đổi hình thức tự kê khai, tự nộp thuế đối với hộ kinh doanh và đẩy mạnh sử dụng ứng dụng eTax Mobile không chỉ góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian cho người dân và hộ kinh doanh mà còn giúp cơ quan thuế nâng cao hiệu quả quản lý.

Công chức Thuế cơ sở 1 trực tiếp phổ biến, hướng dẫn hộ kinh doanh.

Với lực lượng công chức thuế linh hoạt và tinh thần trách nhiệm đi tới từng địa bàn tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế tiếp cận và sử dụng thành thạo các dịch vụ thuế điện tử. Công chức thuế đã trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến việc đăng ký, kích hoạt tài khoản, liên kết phương thức thanh toán, cũng như thao tác kê khai, nộp thuế trên ứng dụng thuế điện tử.

Ngoài ra, Thuế cơ sở 1 tỉnh Lạng sơn đã thực hiện phát thanh lưu động trên từng nẻo đường, khu vực địa bàn các xã song song với đó cũng đã gửi các công văn tuyên truyền đến các hộ kinh doanh, các UBND xã tại địa bàn quản lý đề nghị phối hợp phát thanh, truyền thanh các file tuyên truyền và các mã QR code dán tại các trung tâm hành chính công để tuyên truyền chính sách thuế mới.