Động lực đưa bất động sản bước vào chu kỳ mới từ năm 2026

(TBTCO) - Năm 2026 được nhiều chuyên gia đánh giá là thời điểm thị trường bất động sản bước sang chu kỳ tăng trưởng mới, sau quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ về pháp lý, nguồn cung và dòng vốn. Bất động sản giai đoạn này được kỳ vọng phát triển theo hướng thực chất, bền vững hơn.

Thị trường bất động sản 2026 không còn chỗ cho đầu tư “ăn xổi”. Ảnh: Kỳ Phương

Năm 2025 được xem là năm tạo nền tảng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội bước sang giai đoạn phát triển ổn định, bền vững hơn, trên nền tảng hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý kéo dài.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực xây dựng và bất động sản đóng góp khoảng 11% GDP; trong đó riêng bất động sản đóng góp khoảng 4,5%, tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và quá trình đô thị hóa.

Trước những khó khăn của thị trường, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành, sửa đổi nhiều luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch, Luật Các tổ chức tín dụng, đồng thời ban hành nhiều nghị quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án và tăng nguồn cung nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, nguồn cung bất động sản đã có chuyển biến tích cực. Cả nước hiện có 1.114 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai với khoảng 529.000 căn; gần 700 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô hơn 657.000 căn, đạt khoảng 62% mục tiêu Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Riêng năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 102.000 căn nhà ở xã hội, vượt kế hoạch đề ra. Thị trường ghi nhận khoảng 580.000 giao dịch bất động sản thành công; giá nhà ở và đất ở tăng bình quân 10 - 15%/năm, song đã được kiểm soát tốt hơn, hạn chế tình trạng “sốt nóng” cục bộ.

Bên cạnh việc gia tăng nguồn cung mới, công tác rà soát, tháo gỡ các dự án tồn đọng cũng được triển khai quyết liệt. Trong tổng số gần 3.000 dự án gặp vướng mắc trên cả nước, đến nay đã tháo gỡ được 926 dự án; số còn lại đang tiếp tục được phân loại, xử lý theo thẩm quyền nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư cho giai đoạn tới.

“Năm 2025 là năm tạo nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2026, song vẫn còn những hạn chế như thiếu nhà ở giá phù hợp, giá bất động sản cao so với thu nhập và hệ thống thông tin thị trường chưa đồng bộ” - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nói.

TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, năm 2025 ghi nhận nhiều chuyển biến rõ nét nhất kể từ sau giai đoạn suy giảm. Nguồn cung tăng mạnh nhất kể từ năm 2020 nhờ hàng loạt dự án được tháo gỡ pháp lý; thanh khoản cải thiện đáng kể, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm khi giao dịch chiếm tới 63% tổng lượng giao dịch cả năm.

Giá bất động sản có xu hướng tăng mạnh vào đầu năm, chững lại vào giữa năm và dần ổn định hơn, phản ánh hiệu quả điều tiết của chính sách vĩ mô. Các “cơn sóng” đầu cơ ngắn hạn bị đứt gãy, giúp thị trường vận hành theo hướng thực chất, bền vững hơn.

Đáng chú ý, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính còn 34 tỉnh, thành đã mở ra không gian phát triển mới cho thị trường. Những lợi thế riêng của từng địa phương được tích hợp, cộng hưởng và bổ trợ lẫn nhau, kéo theo sự thúc đẩy mạnh mẽ của hạ tầng liên vùng, liên đô thị.

Các chuyên gia nêu quan điểm, năm 2026 sẽ có nhiều dư địa mới cho nhà ở xã hội bứt tốc, qua đó tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế và an sinh. Ảnh: Kỳ Phương

Nhà ở xã hội trở thành trụ cột phát triển bền vững

Các chuyên bất động sản nhận định, vai trò của nhà ở xã hội trong việc bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường. song song đó, nhà ở xã hội đang dần thoát khỏi tư duy “giải quyết số lượng”, chuyển sang hướng “đáng sống”, chú trọng chất lượng, tiện ích và môi trường sống.

Bên cạnh đó, nhà ở xã hội cùng cơ chế “luồng xanh” thủ tục hành chính đang mở ra dư địa lớn cho phân khúc này trong giai đoạn 2026 - 2030.

TS Nguyễn Văn Đính cho hay, một điểm khác biệt hiểu rõ trong giai đoạn hiện nay là nhà ở xã hội đã và đang trở thành trụ cột quan trọng của thị trường. Phân khúc này không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, công nhân, lao động mà còn giúp điều tiết cung - cầu, tạo nền tảng cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của thị trường.

Ở cấp địa phương, TP. Hồ Chí Minh được xem là một trong những điểm sáng về tháo gỡ vướng mắc pháp lý và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Theo ông Trần Sĩ Nam - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, việc áp dụng Nghị quyết 201/2025/QH15 đã giúp rút ngắn mạnh mẽ thời gian lựa chọn nhà đầu tư, từ 200 ngày xuống còn 52 ngày.

Giai đoạn 2021 - 2025, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành hơn 18.000 căn nhà ở xã hội; riêng năm 2025 đạt hơn 13.000 căn. Năm 2026, thành phố dự kiến mở bán hơn 17.000 căn nhà ở xã hội mới, đồng thời tập trung hoàn tất thủ tục đầu tư cho hàng chục dự án để khởi công trong quý I/2026.

Nhìn về năm 2026, thị trường bất động sản đứng trước nhiều cơ hội khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số được đặt ra, dòng vốn tiếp tục được duy trì với chính sách tiền tệ linh hoạt, lãi suất ổn định. Tuy nhiên, thách thức vẫn hiện hữu khi cơ cấu nguồn cung còn lệch về phân khúc giá cao, giá bất động sản cao so với thu nhập và áp lực chi phí đầu vào.

“Thị trường sẽ không còn chỗ cho đầu tư “ăn xổi”. Giai đoạn tới đòi hỏi các chủ thể phải chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và tuân thủ nghiêm kỷ cương thị trường trong một hệ sinh thái được quản trị bằng dữ liệu và công nghệ số” - TS Nguyễn Văn Đính đánh giá.