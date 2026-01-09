Phát Đạt sẽ chỉnh trang khu đất Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng thành không gian cảnh quan

(TBTCO) - Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã Ck: PDR) sẽ chủ động tiến hành phương án chỉnh trang Khu đất Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) thành không gian mở để kịp đưa vào phục vụ người dân từ dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Khu đất Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng nằm ở vị trí "đất kim cương" khi sở hữu 4 mặt tiền trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Chiều ngày 9/1, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết, đơn vị sẽ chủ động lựa chọn phương án chỉnh trang Khu đất Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) thành không gian mở phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Dự kiến, phía Phát Đạt tiến hành triển khai công tác cải tạo cảnh quan từ ngày 8/1/2026 đến 8/2/2026 để kịp đưa vào phục vụ người dân từ dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, khu đất Nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng hiện nay sẽ được đầu tư xây dựng mới thành Dự án Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng – một công trình thể thao hiện đại, quy mô lớn của TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian chờ quyết định của UBND TP. Hồ Chí Minh, Phát Đạt chủ động lựa chọn giải pháp cải tạo cảnh quan, mở không gian phục vụ cộng đồng.

Theo kế hoạch đã được thông báo tới các cơ quan chức năng, Phát Đạt sẽ tiến hành tổng vệ sinh, chỉnh trang toàn bộ khuôn viên bên trong khu đất, đồng thời cải tạo hệ thống vỉa hè xung quanh các tuyến đường giáp ranh như Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur.

Mục tiêu là tạo nên một không gian sạch sẽ, thoáng đãng, có thể phục vụ nhu cầu thể dục thể thao, đi dạo, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của người dân trong dịp Tết và thời gian sau đó.

Đáng chú ý, việc cải tạo này không mang tính “đóng kín công trường” mà hướng đến mô hình không gian mở, thân thiện, dễ tiếp cận. Người dân có thể sử dụng khu vực như một điểm dừng chân giữa trung tâm thành phố, nơi diễn ra các hoạt động thể dục thể thao, vui xuân, tham quan, chụp ảnh… với không gian được làm mới./.