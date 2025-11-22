Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công chuỗi hội nghị tập huấn chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Từ ngày 12/11/2025 đến 19/11/2025, Thuế cơ sở 6 đã tổ chức thành công chuỗi Hội nghị tập huấn về Đề án Chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai và triển khai quyết liệt chiến dịch “60 ngày hành động - Hộ khoán chuyển mình, Hộ kê khai vững bước” trên địa bàn 6 xã thuộc phạm vi quản lý.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND và các phòng ban liên quan các xã, phường các đồng chí lãnh đạo Thuế cơ sở 6 và đặc biệt hội nghị đã thu hút sự tham gia của hàng trăm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Điều này thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng thuận và tinh thần hợp tác của người nộp thuế với chủ trương hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Người nộp thuế hỏi đáp tại hội nghị.

Tại buổi tập huấn, Thuế cơ sở 6 đã phổ biến nội dung của đề án, cơ sở pháp lý của việc chuyển đổi, giải thích rõ quy trình kê khai mới, quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế, hướng dẫn các biểu mẫu và thao tác kê khai điện tử. Hội nghị cũng dành thời gian lớn cho phần trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc của người nộp thuế khi chuyển sang phương pháp quản lý thuế mới.

Một số hình ảnh tại chuỗi hội nghị.

Kết thúc chuỗi hội nghị, Thuế cơ sở 6 sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương cùng đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế trong suốt quá trình chuyển đổi đảm bảo người nộp thuế nắm bắt đầy đủ yêu cầu, quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ kê khai.