Thuế tỉnh Ninh Bình đồng loạt ra quân hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai

(TBTCO) - Ngày sau khi ký kết quy chế phối hợp, hợp tác với Công ty Cổ phẩn Misa để hướng dẫn chính sách thuế - hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số - triển khai hóa đơn điện tử, Thuế tỉnh Ninh Bình đồng loạt ra quân hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai, nộp thuế.

Phối hợp với nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng thương mại ra quân

Thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế cơ sở 1 tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Viettel Ninh Bình, Công ty Cổ phần Misa, VNPT Hoa Lư, BIDV Tam Điệp và Vietcombank Chi nhánh Ninh Bình tổ chức thành công Hội nghị đồng hành, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế khi xóa bỏ thuế khoán với sự tham gia đông đảo của các hộ kinh doanh trên địa bàn các phường: Tây Hoa Lư và Nam Hoa Lư.

Đoàn tuyên truyền lưu động Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình ra quân. Ảnh: Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh đã được Thuế cơ sở 1 tỉnh Ninh Bình thông tin về những lợi ích, hộ kinh doanh chuẩn bị gì và ứng dụng hỗ trợ khi chuyển sang phương pháp kê khai, thực hiện tính thuế theo phương pháp kê khai tạo sự minh bạch, bình đẳng trong kinh doanh, công bằng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp… Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh được giải đáp trực tiếp một số vướng mắc về phương pháp kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử…

Tại hội nghị, các nhà cung cấp giải pháp và các ngân hàng thương mại đã giới thiệu các giải pháp công nghệ số tiện ích, giúp hộ kinh doanh dễ dàng thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế và quản lý giao dịch không dùng tiền mặt.

Với mục tiêu “Hộ hiểu - Hộ tin - Hộ chuyển đổi”, hội nghị đã tạo ra không gian để hộ kinh doanh được hỗ trợ trực tiếp với sự đồng hành ngay tại chỗ của cơ quan thuế, nhà cung cấp và ngân hàng thương mại. Cũng tại hội nghị đã có 110 hộ kinh doanh thuộc quản lý của Thuế cơ sở 1 tỉnh Ninh Bình đã đăng ký chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai.

Thực hiện thắng lợi chiến dịch “60 ngày cao điểm”

Cùng với Thuế cơ sở 1, đồng loạt các Thuế cơ sở tỉnh Ninh Bình đã ký kết quy chế phối hợp với nhà cung cấp giải pháp, ra quân rà soát, hỗ trợ hộ kinh doanh trong diện phải chuyển đổi, chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai.

Trong đó, Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Ninh Bình phối hợp với nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh. Ảnh: Thuế cơ sở 1 tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 12/11/2025, Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” với thông điệp “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại” và triển khai thực hiện Kế hoạch của Cục Thuế, của Thuế tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại lễ ra quân của Thuế cơ sở 5, Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh: “Chiến dịch 60 ngày cao điểm là bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa ngành thuế, nhằm giúp hộ kinh doanh từng bước thay đổi phương thức quản lý, thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, thuận tiện, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, hướng tới một nền kinh tế số phát triển bền vững, văn minh và hội nhập”.

Để thể hiện sự quyết tâm của Thuế cơ sở 5 trong triển khai chiến dịch, Trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình Đỗ Thị Thu Hiền đã phát động thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi kế hoạch chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

“60 ngày hành động” không chỉ là lời kêu gọi mà là là sứ mệnh, là trách nhiệm của từng công chức thuế phải luôn đồng hành, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, bền vững. Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” - Trưởng Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh.

Cũng tại lễ phát động ra quân, lãnh đạo UBND các phường, lãnh đạo Công an phường; Trưởng Thống kê cơ sở Nam Định; lãnh đạo Ngân hàng BIDV Nam Định; lãnh đạo các nhà cung cấp giải pháp phần mềm MISA, Viettel, VNPT và lãnh đạo Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình cùng bắt tay thể hiện cam kết đồng hành quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi đối với hộ kinh doanh trong 60 ngày cao điểm.

Ngay sau lễ phát động, Đoàn tuyên truyền lưu động gồm thành viên các Tổ hỗ trợ lưu động Thuế cơ sở 5, đại diện Công an phường, đại diện nhà cung cấp phần mềm Misa, VNPT, Viettel, đại diện Ngân hàng BIDV Nam Định đã đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi sang hình thức kê khai thuế, hỗ trợ cài đặt và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán, quản lý doanh thu.

Trong buổi sáng ra quân, Thuế cơ sở 5 tỉnh Ninh Bình đã triển khai 2 địa điểm hỗ trợ trực tiếp hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi trên tuyến phố tập trung đông đúc hộ kinh doanh và Trung tâm thương mại Chợ Rồng. Được sự hướng dẫn trực tiếp của cơ quan thuế và các nhà cung cấp, nhiều hộ kinh doanh đã hiểu chính sách, nhanh chóng tiếp cận được ứng dụng công nghệ, sẵn sàng trong việc kê khai theo mô hình mới, giúp minh bạch trong hoạt động kinh doanh, thuận tiện hơn trong giao dịch với ngân hàng và cơ quan thuế./.