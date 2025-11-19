VTCA kêu gọi đại lý, doanh nghiệp tư vấn thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) vừa có thư ngỏ gửi doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế với đề nghị chung tay, đồng hành cùng ngành Thuế tuyên truyền, tư vấn pháp luật, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai.

Thư ngỏ của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết, trong những năm qua, cùng với tiến trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, đội ngũ doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế đã ngày càng lớn mạnh và từng bước trở thành cánh tay nối dài của cơ quan thuế với người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận lợi, chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Sự đồng hành, đóng góp tích cực của các doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam và các doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế luôn đồng hành cùng ngành Thuế hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế. Ảnh: Thuế Hà Nội

Từ ngày 1/1/2026, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, hình thức thuế khoán được bãi bỏ, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch trong nghĩa vụ thuế, tạo điều kiện cho hộ, cá nhân kinh doanh mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh từng bước lên mô hình doanh nghiệp, nâng cao vị thế thương hiệu và kết nối với chuỗi cung ứng toàn quốc, toàn cầu.

Theo Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, đây là giai đoạn chuyển đổi mang tính lịch sử nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, bởi nhiều hộ, cá nhân kinh doanh còn lúng túng, chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật về thuế, chưa quen với việc lập hóa đơn bán hàng hóa, lưu giữ chứng từ sổ sách kế toán, xác định số thuế phải nộp và kê khai, nộp thuế theo thực tế hoạt động kinh doanh.

Theo đó, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế trên toàn quốc cùng nhập cuộc, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp, các công ty cung cấp giải pháp và các tổ chức khác trên địa bàn với tinh thần tự nguyện, quyết liệt trong chiến dịch “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tin tưởng rằng, với tinh thần chuyên nghiệp - tuân thủ pháp luật - hợp tác - phát triển - đồng hành cùng người nộp thuế, các doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế sẽ tiếp tục khẳng định uy tín, vai trò, vị thế của mình trong giai đoạn phát triển mới, xứng đáng là cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ của mình với đất nước vừa nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế trên toàn quốc chủ động tổ chức hội thảo, tập huấn, đào tạo trực tuyến, trực tiếp để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ, cá nhân hiểu rõ pháp luật về thuế; lợi ích, quy trình, quyền và nghĩa vụ khi chuyển sang phương pháp kê khai. Tích cực đăng tải, chia sẻ các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn của cơ quan thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên trang thông điện tử, các nền tảng số của doanh nghiệp.

Tham gia cùng với cơ quan thuế các cấp trên địa bàn để tư vấn, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hành theo phương thức “cầm tay, chỉ việc” trong việc lập hóa đơn mua bán hàng hóa, lưu giữ chứng từ sổ sách kế toán, xác định số thuế phải nộp và kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế phát sinh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp giải pháp phần mềm để hướng dẫn chi tiết, cài đặt sử dụng và giải đáp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, thuận lợi, tiết kiệm chi phí.

Công khai các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ cho hộ, cá nhân kinh doanh theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế (như: hội thảo, tư vấn, giải đáp vướng mắc, dịch vụ khai thuế, kế toán...) để các hộ, cá nhân kinh doanh tiếp cận và thực hiện.

Đồng thời phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và đề xuất phương xử lý về cơ quan thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (Địa chỉ gmail của VTCA: hoituvanthuevietnam@gmail.com) để Hội Tư vấn Thuế Việt Nam có cơ sở tổng hợp, báo cáo, kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện chính sách, quản lý thuế phù hợp hơn với đặc thù hộ kinh doanh.

Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế sẽ là nguồn lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng, Nhà nước về hiện đại hóa công tác quản lý thuế, xây dựng môi trường tuân thủ pháp luật thuế văn minh, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân bền vững.

Để kịp thời nắm bắt các thành tích, kết quả hoạt động hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và tôn vinh những doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế có cách làm hay, sáng kiến mới mang lại hiệu quả thiết thực, lợi ích cho cộng đồng, Hội Tư vấn thuế Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp tư vấn thuế, đại lý thuế cung cấp thông tin kết quả đạt được của doanh nghiệp mình gửi về Hội Tư vấn Thuế Việt Nam vào ngày cuối hàng tuần theo địa chỉ gmail: hoituvanthuevietnam@gmail.com./.