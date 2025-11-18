Thuế tỉnh Phú Thọ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ yêu cầu các Thuế cơ sở tháo gỡ mọi vướng mắc, kịp thời giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai.

Ngày 17/11/2025, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Thuế tỉnh Phú Thọ và trực tuyến qua Zoom tại điểm cầu của các Thuế cơ sở và phát trực tiếp đến người nộp thuế thông qua hình thức livestream trên trang fanpage của Thuế tỉnh Phú Thọ. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh, các phòng chức năng, đại diện các nhà cung cấp mềm hóa đơn điện tử…

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến đầy đủ, rõ ràng nhất các quy định mới về pháp luật thuế, các phương pháp tính thuế, nghĩa vụ kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử; hướng dẫn chi tiết các quy trình, thủ tục để các hộ kinh doanh có thể thực hiện một cách thuận lợi nhất; trực tiếp lắng nghe và giải đáp toàn bộ các vướng mắc, khó khăn của các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

Với mục đích đó, hội nghị đã có hơn 14.000 lượt người nộp thuế theo dõi, tương tác; hội nghị tiếp nhận hơn 100 câu hỏi từ người nộp thuế. Nội dung các câu hỏi đươc người nộp thuế tập trung vào các nhóm chính như: Ngưỡng phải nộp thuế theo phương thức kê khai, cách tính thuế đối với hộ kinh doanh, hội kinh doanh nhỏ lẻ thì phải nộp những loại thuế nào, mức thuế suất là bao nhiêu phần trăm, thủ tục chuyển đổi từ hộ nộp thuế khoán sang hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai thuế, việc chuyển phương pháp hộ thuế khoán sang kê hai thực hiện tại địa chỉ nào, khi chuyển sang hộ kê khai thì hàng hóa tồn kho giải quyết như thế nào, các thủ tục chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp…

Đại diện phòng chức năng phổ biến các quy định quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán.

Những nội dung người nộp thuế quan tâm đều được đại diện các các phòng chức năng Thuế tỉnh Phú Thọ và đại diện Thuế cơ sơ trả lời theo quy định của pháp luật về thuế và chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Cục Thuế.

Để các nội dung của hội nghị thực sự đi vào thực tiễn, Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị các hộ kinh doanh sau hội nghị tiếp tục nghiên cứu tài liệu, chính sách thuế, chủ động rà soát hoạt động kinh doanh của mình để áp dụng phương pháp kê khai đúng quy định. Tích cực ứng dụng công nghệ, hóa đơn điện tử để việc quản lý và kê khai được thuận tiện. Nếu có vướng mắc, hộ kinh doanh liên hệ trực tiếp với fanpage Thuế tỉnh Phú Thọ, các thuế cơ sở quản lý địa bàn để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Đối với các Thuế cơ sở, lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ yêu cầu tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng hộ” hướng dẫn "cầm tay chỉ việc" cho hộ kinh doanh tại địa bàn; không được để bất kỳ hộ kinh doanh nào còn vướng mắc, chưa nắm đúng theo quy định; giải quyết các thủ tục nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi nộp thuế khoán sang nộp thuế theo phương pháp kê khai./.