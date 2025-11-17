Thuế TP. Cần Thơ chuyển 111 hồ sơ chênh lệch giá sang Công an

(TBTCO) - Từ đầu năm 2025 đến nay, Thuế TP. Cần Thơ đã xử lý 407 hồ sơ có chênh lệch giá hợp đồng với phụ lục hợp đồng từ văn phòng công chứng cung cấp, đã chuyển cơ quan công an 111 hồ sơ. Số tiền đã truy thu trong năm 2025 là 3,3 tỷ đồng.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thuế TP. Cần Thơ đã thu được 1.031 tỷ đồng tiền thuế nợ. Ảnh: Kỳ Phương

Theo đó, 10 tháng đầu năm 2025 Thuế TP. Cần Thơ đã ban hành 148.578 lượt thông báo nợ thuế với số tiền thuế nợ 40.745 tỷ đồng; thực hiện đăng công khai thông tin, gửi tin nhắn (SMS): 86.858 lượt công khai và gửi tin nhắn.

Song song đó, Thuế TP. Cần Thơ ban hành 3.753 quyết định cưỡng chế tiền thuế nợ, với số tiền 1.719 tỷ đồng (trong đó gồm 2.798 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của người nợ thuế tại ngân hàng; 950 quyết định cưỡng chế thông báo ngừng sử dụng hóa đơn; 5 quyết định cưỡng chế đề nghị thu hồi giấy phép). Bên cạnh đó, ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 173 trường hợp với số tiền nợ 1.417 tỷ đồng.

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, thông qua nỗ lực thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, lũy kế 10 tháng đầu năm, toàn ngành đã thu được 1.031 tỷ đồng tiền thuế nợ.

Đối với công tác quản lý thu, chống thất thu trong các lĩnh vực thương mại điện tử, bất động sản, hộ kinh doanh, từ đầu năm 2025 đến nay đã xử lý 407 hồ sơ có chênh lệch giá hợp đồng với phụ lục hợp đồng từ văn phòng công chứng cung cấp, đã chuyển cơ quan công an 111 hồ sơ; số tiền đã truy thu trong năm 2025 là 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiến hành đưa vào diện quản lý 1.592 người nộp thuế (181 doanh nghiệp và 1.412 cá nhân) có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Tổng số thuế thu được trong 10 tháng năm 2025 từ hoạt động thương mại điện tử là 24,5 tỷ đồng.

Tiến hành công tác kiểm tra đối với hộ kinh doanh trên địa bàn, qua đó đã xử lý 85 hộ kinh doanh, truy thu và phạt 65 triệu đồng, khai thác tăng thu 799 triệu đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, ngành Thuế TP. Cần Thơ đã hoàn thành 958 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 70% kế hoạch kiểm tra được giao. Tổng số tiền thuế kiến nghị xử lý qua kiểm tra đạt 173 tỷ đồng, trong đó đã đôn đốc nộp vào ngân sách 38,4 tỷ đồng.

Thuế TP. Cần Thơ đã hoàn thành 84 cuộc kiểm tra theo 10 chuyên đề kiểm tra thuế của Cục Thuế. Tổng số tiền thuế kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 87,7 tỷ đồng. Bên cạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra của Cục Thuế giao, Thuế TP. Cần Thơ phê duyệt kế hoạch kiểm tra 7 chuyên đề với 43 cuộc kiểm tra đối với một số lĩnh vực có phát sinh rủi ro nhằm chống thất thu thuế, xử lý truy thu, phạt với số tiền hơn 23,3 tỷ đồng.

Kết quả thu 10 tháng năm 2025 trên địa bàn TP. Cần Thơ đạt 20.888 tỷ đồng, bằng 87,3% dự toán, bằng 109% so với cùng kỳ.

Trước đó, như TBTCVN thông tin, kể từ khi triển khai chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản vào tháng 10/2022 đến nay, Thuế Cục Thuế TP. Cần Thơ đã thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng, tuy nhiên, số hồ sơ còn tồn đọng chưa xử lý vẫn khá lớn.