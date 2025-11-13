Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng nộp ngân sách gần 1.942 tỷ đồng trong 9 tháng

(TBTCO) - Kết thúc 9 tháng năm 2025, Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng có doanh thu 5.320 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 680 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.941,8 tỷ đồng.

Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng thông tin kết quả xổ số bằng các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ 3, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) và tường thuật trực tiếp buổi quay số mở thưởng; trên trang website công ty. Ảnh: Kỳ Phương

Ông Âu Văn Dự - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng (Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, Bộ Tài chính cho tăng hạn mức phát hành vé từ 130 tỷ đồng/ngày lên 140 tỷ đồng/ngày, có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 1/6/2025 và tăng 4 kỳ vé xuân Ất Tỵ, mỗi kỳ tăng 20 tỷ đồng, từ đó mở ra cơ hội lớn để công ty tiếp tục tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng có doanh số tiêu thụ 5.320 tỷ đồng (đạt 76,32% so với kế hoạch năm và tăng 11,788% so với cùng kỳ năm 2024); lợi nhuận trước thuế 680 tỷ đồng (đạt 74,89% so với kế hoạch năm và tăng 8,97% so với cùng kỳ năm 2024); nộp ngân sách 1.941,8tỷ đồng (đạt 87,47% kế hoạch năm và tăng 6,339% so với cùng kỳ năm 2024)

Ngoài ra, công ty đã thu và nộp thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng và của đại lý với tổng số tiền 177,109 tỷ đồng (tăng 9,922% so với cùng kỳ năm 2024).

Vào thời điểm hiện tại, Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng đã có trên 150 đại lý, vé xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã phát hành đến 09 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam.

Trong 9 tháng đầu năm, chi phí trả thưởng là 2.594,2 tỷ đồng, tăng 11,37% so với cùng kỳ năm 2024 tương đương với 6.009.202 vé; tổng số tiền vé trúng thưởng chênh lệch thừa trả lại cho đại lý xổ số là 85,9 triệu đồng; vé sai thiếu 253,2 triệu đồng.

Bao cáo từ Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2025, công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm thực hiện đúng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tạo tiền đề quan trọng để đưa Đảng bộ Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng ngày càng phát triển bền vững, toàn diện.

Đồng thời, ngày 8/8/2025, Đảng ủy UBND TP. Cần Thơ công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh việc tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội như: Xây nhà đại đoàn kết, trao học bổng, hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ y tế ... với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng./.