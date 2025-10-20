Thuế TP. Cần Thơ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc về nghĩa vụ tài chính

(TBTCO) - Trong 3 tháng cuối năm 2025, Thuế TP. Cần Thơ sẽ tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm. Đáng chú ý, Thuế TP. Cần Thơ chủ động phối hợp các sở, ngành, đơn vị thực hiện dự án bất động sản để nắm những khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu UBND Thành phố có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ để doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ về tài chính, tăng thu ngân sách nhà nước.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn TP. Cần Thơ đạt gần 18.497 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Kỳ Phương

Thuế TP. Cần Thơ cho biết, trong 3 tháng còn lại năm 2025, cơ quan thuế trên địa bàn sẽ tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm.

Theo đó, Thuế TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà Nước năm 2025.

Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế và các chế độ chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp. Tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách hệ thống Thuế, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ…

Song song đó, Thuế TP. Cần Thơ tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách miễn, giảm gia hạn thuế, tiền thuê đất đã được ban hành nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh; theo dõi và đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thu đã hết thời hạn gia hạn nộp thuế, hạn chế nợ mới phát sinh.

Chủ động phối hợp các sở ngành, các đơn vị thực hiện dự án bất động sản, các sở ngành có liên quan nắm tình hình triển khai, các khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu UBND thành phố có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để đơn vị đủ điều kiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ về tài chính. Theo dõi chặt chẽ việc tính tiền sử dụng đất đối với dự án, kịp thời đôn đốc thu, nộp, kể cả các trường hợp ghi thu vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tập trung thực hiện kiểm tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường quản lý chặt chẽ hóa đơn và kiên quyết xử lý đối với hóa đơn bất hợp pháp, hóa đơn có rủi ro cao nhằm mục đích gian lận, hoàn thuế, trốn thuế.

Tăng cường công tác kiểm tra các chuyên đề chống thất thu từ hoạt động thương mại điện tử; kinh doanh trên nền tảng số; kinh doanh bán lẻ xăng dầu; lĩnh vực khai thác, kinh doanh khoáng sản (cát); lĩnh vực thương mại, dịch vụ, ăn uống, xây dựng; chống thất thu hộ kinh doanh; bất động sản; ưu đãi thuế;…

Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế; công khai đối với người nộp thuế chây ỳ, cố tình không nộp tiền thuế đúng hạn, hạn chế nợ mới phát sinh làm gia tăng thêm nợ thuế.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND thành phố thực hiện việc thu hồi đất đối với những dự án chây ỳ, nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất kéo dài, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, điều chỉnh kịp thời doanh số khoán và số thuế phải nộp sát với thực tế phát sinh, không để thất thu về hộ và doanh số; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại thuộc phạm vi quản lý.