(TBTCO) - Phe Short thắng thế trên thị trường chứng khoán phái sinh. Tín hiệu phòng thủ gia tăng khi khối lượng mở OI tăng hơn 25% khi giá HĐTL giảm mạnh.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng VN30F2511 (mã VN41I1FB0002) đáo hạn vào tháng 11/2025 đóng cửa phiên ngày 20/10 giảm 107 điểm (-5,44%) xuống 1.861 điểm, mở rộng chênh lệch âm lên -9,86 điểm so với chỉ số cơ sở VN30 (1.870,86 điểm).

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2512, VN30F2603, VN30F2606 cũng giảm từ -4,5% đến -5,57%, với mức chênh lệch âm từ -10,86 đến -17,86 điểm. Khối lượng mở (OI) toàn thị trường đạt 43.226 hợp đồng, cũng tăng 24,1%. Trong đó riêng VN30F2511 ghi nhận hơn 40.500 hợp đồng mở, tăng hơn 25% so với phiên thứ Sáu tuần trước. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì các vị thế nắm giữ đáng kể.

Tâm lý thận trọng và xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế. Phe Short thắng thế trong phiên hôm nay. Theo đánh giá của SHS, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng VN30F2511 vẫn kém tích cực, khi giá duy trì dưới vùng đỉnh tháng 9 quanh 1.900 điểm. Sự mở rộng chênh lệch âm và thanh khoản tăng cho thấy các trader đang ưu tiên phòng thủ và đầu cơ ngắn hạn, thay vì kỳ vọng xu hướng tăng mới.

Giá hợp đồng tương lai đồng loạt lao dốc - Nguồn: Tổng hợp

Trên thị trường cơ sở, sắc đỏ bao trù với số lượng mã chứng khoán giảm giá áp đảo. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn đầu đà giảm của VN30-Index, trong đó VIC (-12,32%), HPG (-11,63%), VHM (-8,51%), TCB (-7,58%) và MSN (-6,82%) là các mã gây áp lực lớn nhất.

Sau tuần tạo đỉnh ngắn hạn, thị trường đã có phiên giao dịch đầu tuần này diễn biến khá tiêu cực, phiên giảm điểm sốc đầu tiên sau giai đoạn tăng giá mạnh từ tháng 4/2025 đến nay. Đóng cửa phiên, VN30-Index ở mức 1.870,86 điểm, giảm mạnh trong bối cảnh thanh khoản tăng. Toàn bộ 30 mã chứng khoán đều giảm, trong đó 13 mã giảm kịch sàn. Tương tự, VN100-Index về mốc 1.800,51 điểm.