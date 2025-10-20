Chứng khoán VIX triệu tập đại hội cổ đông bất thường, đề xuất tăng gấp 3 lần kế hoạch lợi nhuận năm 2025

(TBTCO) - Chứng khoán VIX dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 11/2025 để xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, trong đó có đề xuất nâng gấp ba lần chỉ tiêu lợi nhuận năm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị.

Công ty CP Chứng khoán VIX (mã Ck: VIX) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, dự kiến diễn ra ngày 28/11/2025 tại Hà Nội. Đại hội được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất của doanh nghiệp trong năm nay, khi hàng loạt nội dung chiến lược sẽ được trình cổ đông xem xét và quyết nghị.

Theo thông báo, cuộc họp tập trung vào ba vấn đề lớn gồm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025, thông qua phương án tăng vốn điều lệ và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT). Trong đó, điểm đáng chú ý nhất là đề xuất điều chỉnh tăng mạnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 của Chứng khoán VIX.

Cụ thể, VIX đề xuất nâng kế hoạch lợi nhuận trước thuế lên 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.000 tỷ đồng – đều tăng gấp 3 lần so với kế hoạch ban đầu được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên đầu năm. Nếu được thông qua, đây sẽ là mức kế hoạch lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Công ty.

Cùng với kế hoạch kinh doanh, vấn đề nhân sự cấp cao cũng được chú trọng. VIX cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Trương Ngọc Lân - Thành viên HĐQT, với lý do muốn tập trung cho công tác điều hành trong vai trò Tổng Giám đốc.

Quyết định này nhằm đảm bảo sự tách bạch giữa quản trị và điều hành, phù hợp với thông lệ quản trị doanh nghiệp hiện đại. Do đó, ĐHĐCĐ bất thường tới đây sẽ tiến hành bầu bổ sung một thành viên HĐQT thay thế ông Lân cho phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Động thái triệu tập đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh VIX vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 đạt mức tăng trưởng cao. Theo báo cáo tài chính quý III, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 2.450 tỷ đồng, cao gấp 9,2 lần so với cùng kỳ năm trước và hiện đứng đầu ngành chứng khoán về lợi nhuận.

Cũng theo báo cáo tài chính, mảng tự doanh tiếp tục là “đầu tàu” đóng góp phần lớn vào kết quả chung, với doanh thu đạt 2.751 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ và chiếm tới 85% tổng doanh thu quý. Biên lợi nhuận gộp gần như tuyệt đối, đạt 2.740 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIX kết phiên ngày 17/10 với mức giá 38.400 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 10 đến ngày 17/10, cổ phiếu VIX tăng 3,7%. Với hơn 1,5 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của công ty hiện đạt 58.806 tỷ đồng./.