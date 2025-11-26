Chứng khoán VIX chỉ ra dấu hiệu “hụt hơi” trong bức tranh ngân hàng quý III

(TBTCO) - Chứng khoán VIX cho rằng, tăng trưởng lợi nhuận quý III/2025 ngành ngân hàng chưa bền vững do số lượng ngân hàng duy trì được tốc độ tăng trưởng so với quý II/2025 giảm đáng kể, dù lợi nhuận toàn ngành tăng 24,28% và tín dụng 10 tháng đạt 15%. Phần lớn ngân hàng chịu áp lực NIM thu hẹp, nợ xấu tăng và thanh khoản căng khi tiền gửi tăng chậm hơn giải ngân tín dụng.

Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX đánh giá mức trung lập đối với kết quả kinh doanh của nhóm ngành ngân hàng trong quý III/2025, mặc dù lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng trưởng 24,28% so với cùng kỳ và tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 15% trong 10 tháng năm 2025.

Theo nhóm phân tích Chứng khoán VIX, hiệu quả kinh doanh và chất lượng tài sản trong ngành tiếp tục thể hiện sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng thương mại cổ phần. Cụ thể, các ngân hàng quốc doanh hoặc nhóm tư nhân dẫn đầu như: VPBank, Techcombank vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ, đi kèm tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ so với quý trước và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cải thiện.

Ngược lại, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tầm trung như Sacombank, thậm chí cả MB đang đánh đổi bằng việc tăng trưởng tín dụng nhanh, nhưng thiếu bền vững, thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ bao phủ suy giảm trong quý III/2025.

Nguồn: Chứng khoán VIX.

Phân tích kỹ về tăng trưởng lợi nhuận quý III/2025 ngành ngân hàng, Chứng khoán VIX cho rằng mức tăng chưa bền vững. Phần lớn các ngân hàng đạt tăng trưởng lợi nhuận dương so với cùng kỳ (ngoại trừ MB giảm 3,8%), nhưng số lượng ngân hàng duy trì được tốc độ tăng trưởng so với quý II/2025 trước đó giảm đáng kể.

Theo Chứng khoán VIX, trong top 15 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất đang niêm yết, chỉ còn Vietcombank, VPBank, Techcombank, Sacombank, LPBank và MSB duy trì được tăng trưởng theo quý. Nguyên nhân chủ yếu đến từ: biên lãi ròng bị thu hẹp do áp lực chi phí huy động vốn và tỷ lệ nợ xấu gia tăng tại phần lớn nhóm ngân hàng tư nhân.

Biên lãi ròng (NIM) dự kiến tiếp tục thu hẹp. Hệ thống ngân hàng đang duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đạt 15% chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, thanh khoản đối mặt áp lực khi tiền gửi tăng chậm hơn tốc độ giải ngân tín dụng, buộc nhiều ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để giữ chân người gửi tiền.

Thêm vào đó, tiền gửi tiết kiệm không còn là kênh hấp dẫn trong năm 2025 khi giá vàng SJC tăng gần 80% và tỷ giá USD thị trường tự do tăng gần 8% so với đầu năm.

"Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng lợi nhuận của ngành ngân hàng vẫn giữ được đà tăng trưởng so với cùng kỳ dựa trên tốc độ giải ngân tín dụng tích cực, bù đắp cho sự thu hẹp NIM trong hệ thống" - Chứng khoán VIX nhận định.

Bên cạnh đó, theo nhóm phân tích, áp lực nợ xấu tăng dần. Tỷ lệ nợ xấu nhóm 3 - 5 trong quý III/2025 tăng lên tại nhóm ngân hàng tư nhân. Đồng thời, nợ nhóm 2 cũng tăng, tạo tín hiệu rủi ro vì các khoản nợ này có khả năng chuyển lên nhóm cao hơn trong các quý tiếp theo.

Định giá P/E và P/B đang tiệm cận mức trung bình 5 năm. Mặc dù kết quả kinh doanh quý III/2025 không đạt kỳ vọng, định giá toàn ngành vẫn chỉ quay về mức trung bình 5 năm. Trong đó, cơ hội đáng chú ý đến từ các cổ phiếu xứng đáng được định giá cao hơn do tăng trưởng mạnh như Techcombank, VPBank, VietinBank; nhóm ngân hàng quốc doanh vẫn đang được chiết khấu hấp dẫn như BIDV và Vietcombank./.