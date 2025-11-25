(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 05/01/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ, đồng thời phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu sinh trắc học với người đại diện hợp pháp.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 45/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (Thông tư 18). Thông tư 18 gồm 16 Điều, có hiệu lực từ ngày 5/1/2026.

Nhiều quy định mới về thẻ ngân hàng, thêm yêu cầu với khách hàng tổ chức. Ảnh tư liệu.

Nhiều điều chỉnh quan trọng được sửa đổi, nhằm tăng cường bảo mật, nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan và bảo đảm sự phù hợp với thực tiễn triển khai trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến.

Theo đó, đối với thẻ phát hành cho khách hàng tổ chức, Thông tư sửa đổi, bổ sung theo hướng khách hàng là tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ của tổ chức đó; cá nhân được tổ chức ủy quyền sử dụng thẻ được gọi là chủ thẻ phụ.

Bên cạnh đó, Thông tư 18 cho phép thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt tại chi nhánh, phòng giao dịch hoặc điểm đại lý thanh toán của tổ chức thanh toán thẻ để cung ứng tiền mặt cho chủ thẻ.

Về trình tự và thủ tục phát hành thẻ, Thông tư bổ sung yêu cầu tổ chức phát hành thẻ phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân, người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức.

Đồng thời, bổ sung thêm một số trường hợp loại trừ đối với khách hàng tổ chức, đó là: tổ chức là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước; các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; các tổ chức phải công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán, các tổ chức thuộc danh sách Fortune Global 500 do Tạp chí Fortune công bố vào năm liền trước...

Bởi thông tin về các tổ chức này cũng như thông tin về người đại diện theo pháp luật của các tổ chức này đã được công khai và công bố rộng rãi theo quy định pháp luật.

Đồng thời, bổ sung việc kiểm tra, đảm bảo thông tin về số điện thoại của chủ thẻ (đối với khách hàng cá nhân), người đại diện hợp pháp (đối với khách hàng tổ chức) là chính chủ đối với trường hợp khách hàng đăng ký giao dịch trên phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng.

Đối với thẻ tín dụng, Thông tư quy định tổng hạn mức rút tiền mặt theo BIN của thẻ tín dụng (mã tổ chức phát hành thẻ) đối với mỗi chủ thẻ không vượt quá 100 triệu đồng trong một tháng.

Đối với khách hàng cá nhân là người nước ngoài, Thông tư bãi bỏ yêu cầu về thời hạn cư trú tối thiểu 12 tháng tại Việt Nam và thay bằng quy định thời hạn sử dụng thẻ không vượt quá thời hạn cư trú còn lại được phép tại Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi và bổ sung một số nội dung liên quan đến phạm vi sử dụng thẻ tín dụng và các trường hợp được phép thực hiện giao dịch thẻ mà không phải đối chiếu thông tin sinh trắc học của chủ thẻ hoặc người đại diện hợp pháp./.