(TBTCO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026, nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Tại Chỉ thị này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2026, nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước định hướng nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2026.

Ảnh tư liệu.

"Điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng. Dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh (tăng hoặc giảm) phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Theo đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các định hướng, quyết sách quan trọng của Đảng, và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024); hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025); đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025); phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025)…

"Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững" - Chỉ thị nêu rõ.

Triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý ngoại hối và quản lý dự trữ ngoại hối nhằm góp phần ổn định thị trường ngoại tệ, hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khơi thông mọi nguồn lực; nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống pháp lý đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, tiệm cận với thông lệ quốc tế, minh bạch, an toàn cho các tổ chức tín dụng, kiên quyết chống tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong công tác xây dựng pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thực chất theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng sử dụng dữ liệu thay cho thành phần hồ sơ và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện, chuẩn hoá các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán. Nghiên cứu triển khai các mô hình, công nghệ thanh toán mới, thanh toán xuyên biên giới. Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024.

Tích cực đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán ngành ngân hàng, góp phần chấn chỉnh các tổ chức tín dụng, các đơn vị thuộc quyền quản lý của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, lành mạnh.

Đổi mới công tác giám sát an toàn vi mô và vĩ mô, nâng cao năng lực phát hiện, phân tích và cảnh báo sớm nhằm kịp thời đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro và ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống ngân hàng.

"Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát và xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro và hạn chế phát sinh mới nợ xấu, góp phần bảo đảm an toàn và ổn định hoạt động hệ thống các tổ chức tín dụng" - Chỉ thị số 01/CT-NHNN nêu.

Triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Tích cực chuẩn bị cho Đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Việt Nam.

Cũng theo Chỉ thị, Ngân hàng Nhà Nhà nước yêu cầu toàn ngành tiếp tục triển khai/giám sát Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn mới và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án đã ban hành.

Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Ngân hàng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư của Ngân hàng Nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước quản lý./.