“Nén” room tín dụng, thị trường bất động sản đứng trước phép thử mới

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, room tín dụng bất động sản và lãi suất có xu hướng xoay chiều đang tạo ra "phép thử" mới cùng sự phân hóa mạnh mẽ đối với thị trường địa ốc.

PV: Năm 2026, mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ra ở mức cao, nhưng room tín dụng sẽ "giảm nhiệt" so với năm 2025. Điều này phản ánh sự thay đổi gì trong ưu tiên điều hành chính sách tiền tệ, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Minh: Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2026 khoảng 15%. Việc phân bổ hạn mức cho từng ngân hàng thương mại được điều chỉnh theo kết quả xếp hạng CAMELS (mô hình đánh giá "sức khỏe" của các tổ chức tài chính, dựa trên 6 yếu tố cơ bản). Xếp hạng này do Ngân hàng Nhà nước tính toán cho từng tổ chức tín dụng và giữ vai trò then chốt trong quyết định room tín dụng của mỗi ngân hàng.

Thông điệp điều hành của Ngân hàng Nhà nước năm nay về cơ bản nhất quán với các năm trước. Ngay từ đầu năm, cơ quan điều hành luôn nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát và các rủi ro vĩ mô. Trên cơ sở đó, đến giữa năm, định hướng chính sách tiền tệ sẽ được điều chỉnh linh hoạt, tùy thuộc vào diễn biến lạm phát và tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng.

Năm 2026, xu hướng thận trọng trong điều hành nhiều khả năng sẽ gia tăng, mục tiêu tăng trưởng chưa phải ưu tiên hàng đầu. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ không để room tín dụng tăng "bùng nổ", mà ưu tiên kiểm soát rủi ro nhiều hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ không để room tín dụng tăng "bùng nổ". Ảnh: An Thư

PV: Trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh hơn huy động, thanh khoản căng thẳng và lãi suất leo thang vào cuối năm 2025, theo ông, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tăng trưởng tín dụng thế nào trong năm 2026?

Ông Nguyễn Thế Minh: Nhìn lại năm 2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ước vượt 19%, chủ yếu tăng mạnh vào nửa cuối năm. Đáng chú ý, trong quý IV/2025, tín dụng bất động sản có dấu hiệu tăng nóng trở lại, qua đó, làm gia tăng những rủi ro tiềm ẩn. Do đó, khả năng cao là Ngân hàng Nhà nước sớm nhận diện và kiểm soát rủi ro bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2026.

Song song với đó, chính sách tín dụng nhiều khả năng vẫn theo hướng kiểm soát từng lĩnh vực, "siết" dòng tiền đối với các kênh rủi ro cao như bất động sản, để tập trung nhiều hơn cho sản xuất, kinh doanh.

Cần lưu ý rằng, xu hướng điều hành chính sách tiền tệ, không chỉ tại Việt Nam, mà còn ở nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, đang chuyển dần dựa trên dữ liệu thực tế của nền kinh tế, thay vì dựa vào dự báo lạm phát, các yếu tố vĩ mô dài hạn, nhằm phản ứng kịp thời các biến động.

Bức tranh thanh khoản xuất hiện nhiều điểm khác biệt đáng chú ý, khi nhu cầu tín dụng tăng mạnh, còn nguồn vốn huy động chưa kịp tăng tương ứng, tạo áp lực rõ nét lên cân đối vốn của hệ thống ngân hàng. Áp lực càng gia tăng khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh cách tính tỷ lệ cho vay/huy động (LDR), trong đó, loại trừ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước.

Điều này khiến khối ngân hàng quốc doanh chịu tác động mạnh, bởi quy mô tiền gửi kho bạc rất lớn. Việc loại trừ nguồn tiền này làm thanh khoản của nhóm “big 4” (4 ngân hàng thương mại nhà nước) căng lên đột ngột, buộc phải tăng lãi suất huy động để bù đắp nguồn vốn, cho thấy áp lực không loại trừ bất kỳ ngân hàng nào.

PV: Khi tăng trưởng tín dụng bị “nén” lại, nhóm ngân hàng nào sẽ vượt trội so với mặt bằng chung và dòng vốn tín dụng sẽ được phân bổ theo hướng nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thế Minh: Tỷ lệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng GDP trong quá khứ thường dao động trên 1,6 lần. Năm 2025, với tăng trưởng GDP 8,02% và tăng trưởng tín dụng ước đạt 19%, tỷ lệ này đã vượt trên 2 lần. Nếu muốn đạt tăng trưởng 10% trong năm 2026, tăng trưởng room tín dụng tương ứng trên 20%, còn trung bình tối thiểu hàng năm khoảng 16%.

Trong bối cảnh mục tiêu room tín dụng năm nay khoảng 15%, Chính phủ nhiều khả năng sẽ kích hoạt thêm các chính sách và công cụ khác để hỗ trợ tăng trưởng, trong đó, thị trường vốn sẽ đóng vai trò “đầu tàu” kéo tăng trưởng.

Lãi suất xoay chiều, thị trường sẽ thanh lọc mạnh hơn Ông Nguyễn Thế Minh dự báo, mặt bằng lãi suất năm 2026 nhiều khả năng dao động ở mức 8 - 9,5%. Với các dự án bất động sản có vị trí tốt, thanh khoản cao, mức lãi suất này có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, so với năm 2025 (lãi suất phổ biến từ 6,5 - 7% hoặc khoảng 8%), thì mức lãi suất này cao hơn đáng kể. Khi lãi suất tăng trở lại, thị trường sẽ thanh lọc mạnh hơn về năng lực tài chính, từ đó hình thành mô hình tăng trưởng "chữ K", khi một nhóm tăng trưởng, trong khi nhóm còn lại có thể suy giảm.

Về cơ chế phân bổ, hệ số điều chỉnh đã được giảm từ khoảng 3,5% trong năm ngoái, xuống 2,6% trong năm nay, khiến room tín dụng của từng ngân hàng nhìn chung thấp hơn. Tuy nhiên, việc áp dụng kết quả xếp hạng CAMELS năm 2024 cho thấy, những ngân hàng có quy mô lớn và bộ đệm vốn dày vẫn sẽ chiếm ưu thế trong phân bổ hạn mức.

Theo tôi, Techcombank, Vietcombank, MB, ACB... là những ngân hàng có hệ số CAMELS ở mức khá cao, gần như nằm trong nhóm dẫn đầu và sẽ là các ngân hàng hưởng lợi lớn. Với nhóm này, room tín dụng trong năm 2026 nhiều khả năng ở mức 18 - 19%. Các ngân hàng tham gia nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém cũng được phân bổ room cao hơn nhằm hỗ trợ quá trình tái cơ cấu.

PV: Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của chính ngân hàng và sẽ hạ room nếu không tuân thủ. Theo ông, điều này sẽ tác động thế nào tới các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản cao?

Ông Nguyễn Thế Minh: Sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực, có thể thấy “cuộc chơi” của thị trường bất động sản thay đổi rõ rệt, không còn giống giai đoạn trước đây khi các doanh nghiệp vốn mỏng, quy mô nhỏ cũng có thể tham gia và kiếm lợi nhuận, thậm chí đạt lợi nhuận cao.

Từ các quy định sửa đổi của Luật Đất đai năm 2024 và tiếp tục sửa đổi năm 2025, thị trường bất động sản đã bước sang một giai đoạn mới, đòi hỏi các chủ đầu tư phải hội tụ 2 yếu tố then chốt. Thứ nhất, năng lực về vốn và năng lực tài chính phải đủ mạnh thì mới có thể tham gia thị trường. Thứ hai, phải có năng lực triển khai dự án, thì doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển. Như vậy, có thể thấy, Luật Đất đai (sửa đổi) đóng vai trò "thanh lọc" thị trường bất động sản.

Xét ở góc độ kiểm soát tín dụng, tác động đến thị trường bất động sản được đánh giá là không quá lớn. Room tín dụng nhìn chung không phải là vấn đề đáng lo ngại, bởi ngay cả khi áp trần hay giới hạn với lĩnh vực bất động sản, nguồn vốn vẫn đủ bảo đảm các hoạt động của thị trường, chưa đến mức căng thẳng hay gây lo ngại lớn.

Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp đang tham gia và trụ vững trên thị trường bất động sản như Vinhomes, Khang Điền hay Nam Long… đều là các chủ đầu tư có chất lượng tốt, quy mô phù hợp, mức đòn bẩy tài chính an toàn và có năng lực triển khai dự án rõ ràng. Do đó, khả năng cung ứng tín dụng cho thị trường bất động sản trong năm 2026 được đánh giá chưa tạo ra áp lực lớn.

Room tín dụng nhìn chung vẫn ổn, nhưng lãi suất mới là biến số cần theo dõi sát. Tôi cho rằng, khả năng cao là mặt bằng lãi suất sẽ điều chỉnh trong năm nay. Đây mới là yếu tố tác động rõ nét đến thị trường bất động sản.

