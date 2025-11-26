Sáng ngày 26/11, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.146 VND/USD. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,33%, hiện ở mức 99,81.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.939 VND/USD - 26.353 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26153 - 26.401 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.153 đồng 26.403 đồng Vietinbank 26.007 đồng 26.403 đồng BIDV 26.183 đồng 26.403 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.528 - 30.426 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.624 đồng 31.186 đồng Vietinbank 29.670 đồng 31.390 đồng BIDV 30.014 đồng 31.175 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.48 đồng 172.79 đồng Vietinbank 163.51 đồng 175.01 đồng BIDV 165.61 đồng 172.86 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 26/11/2025, giảm 310 đồng ở cả chiều mua và giảm 280 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.488 - 27.638 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,33%, hiện ở mức 99,81.

Đồng USD giảm mạnh trong phiên thứ Ba sau loạt số liệu kinh tế “nửa vời”, một phần trong đó bị công bố chậm và đã lỗi thời, qua đó tiếp tục củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, đồng EUR tăng 0,5% so với USD, lên 1,1576 USD; trong khi Bảng Anh tăng 0,8% lên 1,3203 USD.

Ở các cặp tiền tệ khác, đồng Yên, vốn chịu áp lực kể từ khi rơi xuống mức thấp nhất 10 tháng vào tuần trước, đã phục hồi trong phiên thứ Ba lên 155,99 JPY/USD, kéo đồng USD giảm 0,6% so với đồng tiền Nhật Bản.

Đồng USD giảm 0,3% so với nhân dân tệ trong thị trường ngoại hối ngoài khơi, xuống 7,0829 CNY/USD; trong khi đồng Đô la New Zealand tăng 0,2% lên 0,5623 USD, sau khi đã mất hơn 2% trong tháng này trước thềm quyết định giảm lãi suất dự kiến của Ngân hàng Dự trữ New Zealand vào thứ Tư./.