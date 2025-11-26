Trái phiếu doanh nghiệp duy trì nhiệt cao, phát hành vượt 506 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận tuần giao dịch sôi động khi phát hành, mua lại trước hạn và thanh khoản thứ cấp đồng thời tăng mạnh. Quy mô phát hành lũy kế vượt 506 nghìn tỷ đồng, trong khi áp lực đáo hạn cuối năm vẫn tập trung ở nhóm bất động sản và ngân hàng.

Theo báo cáo thị trường tuần từ 17 - 21/11 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục duy trì nhịp độ sôi động với 12 đợt phát hành, tổng giá trị 10.480 tỷ đồng.

Đà phát hành vững vàng này góp phần đưa quy mô phát hành lũy kế từ đầu năm lên 506.262 tỷ đồng, phản ánh rõ xu hướng doanh nghiệp đẩy mạnh huy động vốn dài hạn trong bối cảnh nhu cầu tái cấu trúc tài chính vẫn ở mức cao.

Trong cơ cấu phát hành, lượng trái phiếu ra công chúng đạt 50,583 tỷ đồng với 28 đợt, chiếm 10% tổng giá trị, trong khi thị trường riêng lẻ tiếp tục áp đảo với 413 đợt, tương ứng 445.679 tỷ đồng, chiếm 90% tổng lượng phát hành từ đầu năm.

Song song với hoạt động phát hành, doanh nghiệp vẫn tăng tốc mua lại trái phiếu trước hạn nhằm giảm áp lực đáo hạn và cải thiện cấu trúc bảng cân đối kế toán. Riêng trong tuần qua, giá trị mua lại đạt 2.123 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị mua lại trước hạn đã lên tới 262.542 tỷ đồng, cao hơn 55% so với cùng kỳ 2024. Ngân hàng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong xu hướng này khi chiếm tới khoảng 68,3% tổng giá trị mua lại, tương ứng 179.253 tỷ đồng.

Áp lực đáo hạn trái phiếu trong phần còn lại của năm 2025 vẫn là yếu tố được thị trường đặc biệt quan tâm. Tổng giá trị trái phiếu đến hạn ước đạt 29.371 tỷ đồng, trong đó nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 10.276 tỷ đồng, tương đương 35% tổng số. Nhóm ngân hàng xếp sau với 8,090 tỷ đồng, chiếm 27,5%.

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tiếp tục cải thiện khi giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trung bình phiên đạt 4.654 tỷ đồng, tăng 14,9% so với tuần liền trước. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đã đạt khoảng 1.179 nghìn tỷ đồng./.