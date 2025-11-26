(TBTCO) - Đêm ngày 25/11, bão KOTO đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. Vì vậy, các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua và sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 và các đợt thiên tai tiếp theo.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện số 34/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc ứng phó với bão trên biển Đông.

Công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và các Bộ: Quốc phòng, Công An, Nông nghiệp và Môi trường, Xây Dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Công điện nêu rõ, đêm ngày 25/11, bão KOTO đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 trong năm 2025. Hồi 1 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, có khả năng mạnh thêm và hướng về khu vực miền Trung.

Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15. Ảnh TL

Để chủ động ứng phó với bão trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành, như sau:

Các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua theo Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 và các đợt thiên tai tiếp theo.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: vĩ tuyến 10,0-14,5 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo); sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.