Triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên toàn quốc

(TBTCO) - Cục Thống kê (Bộ Tài chính) sẽ triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc, dự kiến tổ chức lễ ra quân vào ngày 7/1 tại TP. Hải Phòng.

Cục Thống kê cho biết, Tổng điều tra kinh tế là một trong 3 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia. Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập đầy đủ, toàn diện, khách quan về thực trạng hoạt động của các cơ sở kinh tế trên phạm vi cả nước, bao gồm: doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng và hộ kinh doanh cá thể.

Thời gian thu thập thông tin đối với doanh nghiệp tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/8/2026; các tỉnh, thành phố có số lượng từ 5.000 doanh nghiệp trở lên thực hiện từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026; các tỉnh, thành phố còn lại thực hiện từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/5/2026; các tập đoàn, tổng công ty thực hiện từ ngày 1/6/2026 đến hết ngày 15/7/2026.

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, triển khai thu thập thông tin từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Thu thập thông tin cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/7/2026. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, triển khai từ ngày 5/1/2026 đến hết ngày 31/3/2026.

Cục Thống kê cho biết, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao theo ngành, theo vùng và theo loại hình sở hữu ngày càng quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, Cục Thống kê sẽ tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vào sáng 7/1 tại TP. Hải Phòng. Cục Thống kê đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức liên quan nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và đúng thời hạn cho cuộc Tổng điều tra./.