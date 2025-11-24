Thanh khoản trái phiếu chính phủ tăng mạnh 4 tuần liên tiếp khi nhu cầu cải thiện

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ bật tăng tuần thứ 4 liên tiếp nhờ lực cầu mạnh ở nhóm kỳ hạn trung và dài hạn. Lợi suất phân hoá nhẹ nhưng xu hướng ổn định tiếp tục được duy trì khi hệ thống ngân hàng cân bằng lại dòng tiền.

Theo báo cáo thị trường tuần từ 17 – 21/11 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi nhu cầu thị trường cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, tuần qua, Kho bạc Nhà nước nâng quy mô gọi thầu lên 14.000 tỷ đồng ở bốn kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Tuy vậy, chỉ hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm ghi nhận kết quả trúng thầu, lần lượt ở mức 1.730 tỷ đồng và 7.500 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn 5 năm giữ nguyên so với tuần trước, trong khi kỳ hạn 10 năm bất ngờ giảm mạnh 27 điểm cơ bản xuống còn 3,85%.

Song song với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng tăng lượng gọi thầu lên 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm. Tuy nhiên, chỉ riêng kỳ hạn 10 năm được trúng thầu 2.500 tỷ đồng, với mức lãi suất tăng 13 điểm cơ bản so với tuần trước, lên 4,25%. Nhìn tổng thể, cả tỷ lệ đặt thầu và tỷ lệ trúng thầu đều cải thiện đáng kể, đặc biệt là tại kỳ hạn 10 năm, khi tỷ lệ đặt thầu đạt 275,3% và tỷ lệ trúng thầu đạt 62,5%.

Tính đến ngày 21/11/2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 305.500 tỷ đồng, tương đương 61,1% kế hoạch năm. Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, mặc dù lợi suất trái phiếu trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp trong tuần tăng nhẹ hoặc gần như đi ngang, thanh khoản vẫn tiếp tục được cải thiện trong hai tuần liên tiếp. Điều này cho thấy nhu cầu nắm giữ trái phiếu, đặc biệt ở kỳ hạn trung và dài hạn đang duy trì ổn định khi hệ thống ngân hàng dần cân bằng trở lại và các tổ chức đầu tư có xu hướng gia tăng phân bổ vào kênh tài sản an toàn trước thời điểm chốt sổ cuối năm.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục giữ quy mô gọi thầu ở mức cao, khoảng 14.000 tỷ đồng, với trọng tâm tại kỳ hạn 10 năm (9.000 tỷ đồng), cùng với 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 5 năm, 1.500 tỷ đồng ở kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng ở kỳ hạn 30 năm. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng có kế hoạch huy động 2.500 tỷ đồng tại kỳ hạn 10 năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực khi tăng tuần thứ tư liên tiếp, với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 71.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 30,6% so với tuần trước. Trong đó, giao dịch outright chiếm phần lớn với 56.500 tỷ đồng, còn giao dịch repo đạt 14.500 tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu có sự phân hóa rõ nét giữa các kỳ hạn: tăng ở nhóm kỳ hạn ngắn nhưng giảm nhẹ ở nhóm kỳ hạn dài. Theo đó, lợi suất 2 năm và 3 năm lần lượt tăng lên 3,05% và 3,13%, trong khi kỳ hạn 5 năm giữ nguyên ở mức 3,34%. Ngược lại, lợi suất 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 3,98%, còn kỳ hạn 15 năm nhích nhẹ lên 4,10%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ hai liên tiếp với giá trị khoảng 108 tỷ đồng, sau khi đã mua ròng mạnh trong hai tuần trước đó. Dù vậy, lũy kế từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì vị thế mua ròng gần 3.713 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ./.