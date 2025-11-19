Ngân hàng dẫn đầu mua lại trái phiếu trước hạn khi áp lực đáo hạn tăng dần

(TBTCO) - Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn với sự dẫn dắt của nhóm ngân hàng, góp phần giảm áp lực đáo hạn đang tăng dần trong những tháng cuối năm. Trong khi đó, hoạt động phát hành duy trì ổn định còn thanh khoản thứ cấp lại ghi nhận mức giảm gần 15%.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tuần từ ngày 10 – 14/11 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 6 đợt phát hành mới với tổng giá trị 3.128 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm, quy mô phát hành đạt 495.662 tỷ đồng, trong đó phát hành ra công chúng chiếm 10,2% với 28 đợt trị giá 50.583 tỷ đồng, còn lại 89,8% thuộc về 400 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 445.078 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động phát hành, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh mua lại trái phiếu trước hạn. Riêng trong tuần qua, giá trị mua lại đạt 2.707 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị mua lại sớm đạt 260.409 tỷ đồng, tăng 56,1% so với cùng kỳ năm 2024. Ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu khi chiếm khoảng 68,3% tổng giá trị mua lại, tương ứng 177.761 tỷ đồng.

Áp lực đáo hạn trong phần còn lại của năm 2025 được đánh giá ở mức vừa phải với tổng giá trị 31.768 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12.276 tỷ đồng, tương đương 38,6% tổng giá trị đáo hạn. Theo sau là nhóm ngân hàng với 8.090 tỷ đồng, chiếm 25,5%.

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp có dấu hiệu giảm nhẹ. Giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bình quân đạt 4.053 tỷ đồng mỗi ngày, ghi nhận mức giảm 14,9% so với tuần trước. Tính đến giữa tháng 11, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ đạt khoảng 1.156 nghìn tỷ đồng, tiếp tục cho thấy sự sôi động của kênh vốn này trong năm 2025.