Thanh khoản thị trường trái phiếu doanh nghiệp giữ nhịp sôi động trong tuần qua

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần qua ghi nhận mức cải thiện rõ rệt, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 4.700 tỷ đồng mỗi ngày, tăng gần 15% so với tuần trước. Dù hoạt động phát hành mới ở mức thấp, song dòng tiền trên thị trường thứ cấp vẫn duy trì sôi động.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần từ ngày 3 – 7/11 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tuần qua, chỉ có một đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được công bố, với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Tổng giá trị phát hành trái phiếu tính đến thời điểm ngày 7/11/2025. Nguồn: VBMA.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 491.398 tỷ đồng. Trong đó, phát hành ra công chúng có 28 đợt với tổng giá trị 50.583 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng quy mô phát hành; còn lại là 392 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 440.815 tỷ đồng, chiếm tới 89,7% tổng giá trị phát hành toàn thị trường.

Cũng trong tuần qua, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 100 tỷ đồng trái phiếu. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 254.706 tỷ đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm tổ chức tín dụng tiếp tục dẫn đầu với 172.389 tỷ đồng, tương đương 67,7% tổng giá trị trái phiếu được mua lại.

Theo VBMA, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong phần còn lại của năm 2025 lên tới 32.118 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất lên đến 39,3% tổng giá trị đáo hạn, tương ứng 12.626 tỷ đồng. Tiếp theo là nhóm ngân hàng với 8.090 tỷ đồng, tương đương 25,2% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường.

Về giao dịch thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong tuần đạt 4.763 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 14,8% so với tuần trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ ước đạt khoảng 1.135 triệu tỷ đồng./.