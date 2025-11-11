Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng ở hầu hết các kỳ hạn trong tuần qua

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu chính phủ tuần qua ghi nhận diễn biến trầm lắng khi kỳ hạn dài tiếp tục vắng thầu và tỷ lệ trúng thầu duy trì ở mức thấp. Lợi suất tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, trong khi thanh khoản thứ cấp cải thiện và khối ngoại vẫn duy trì mua ròng.

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 3/11 – 7/11 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ tiếp tục diễn ra với quy mô gọi thầu 13 nghìn tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn 5 năm (3.000 tỷ đồng), 10 năm (8.000 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Dù nhu cầu phát hành vẫn duy trì ổn định, tỷ lệ đặt thầu và trúng thầu tiếp tục ở mức thấp, trong đó hai kỳ hạn dài 15 và 30 năm không có kết quả trúng thầu. Ở các kỳ hạn còn lại, tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt 37,3% với kỳ hạn 5 năm và 38,3% ở kỳ hạn 10 năm.

Lãi suất trúng thầu ghi nhận xu hướng tăng nhẹ trong tuần, với kỳ hạn 5 năm tăng thêm 2 điểm cơ bản lên 3,16% và kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 3,83%. Tính đến ngày 6/11/2025, Kho bạc Nhà nước đã huy động được khoảng 287,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 57,5% kế hoạch phát hành cả năm. Trong đó, kỳ hạn 10 năm đã vượt chỉ tiêu với mức thực hiện 102,7% kế hoạch; kỳ hạn 5 năm đạt 35,5%; kỳ hạn 15 năm mới hoàn thành 14,4%, còn lại các kỳ hạn dài hơn vẫn ở mức phát hành khá thấp.

Mặc dù giá trị gọi thầu tăng đều trong những tuần gần đây, nhưng lượng trúng thầu vẫn hạn chế, cho thấy lợi suất trái phiếu chính phủ có thể phải điều chỉnh tăng mạnh hơn nữa để hấp dẫn dòng tiền đầu tư trong giai đoạn cuối năm. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, xu hướng lợi suất tăng có thể diễn ra rõ nét hơn trong thời gian tới, không chỉ trên thị trường sơ cấp mà còn lan sang thị trường thứ cấp, khi áp lực huy động vốn của Kho bạc Nhà nước vẫn ở mức cao.

Trong tuần này, Kho bạc Nhà nước dự kiến tiếp tục gọi thầu tổng cộng 13 nghìn tỷ đồng, phân bổ ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Song song với đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng). Động thái này cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn vốn của ngân hàng nhằm bảo đảm nhu cầu giải ngân, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau các đợt lũ vừa qua.

Tính đến cuối tháng 9, dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tăng khoảng 8,3% so với cuối năm 2024, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của kênh trái phiếu trong việc bổ sung nguồn vốn cho các chương trình an sinh.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trong tuần qua cải thiện nhẹ so với tuần trước đó, với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 53,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với tuần liền trước. Trong đó, giao dịch outright chiếm tỷ trọng lớn với 37,7 nghìn tỷ đồng, còn giao dịch repo đạt 15,7 nghìn tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp tiếp tục tăng nhưng tốc độ đã chậm lại, dao động quanh mức 2,99% (+1 điểm cơ bản) cho kỳ hạn 2 năm; 3,33% (+3 điểm cơ bản) ở kỳ hạn 5 năm; 3,98% (+3 điểm cơ bản) ở kỳ hạn 10 năm; và 4,06% (+2 điểm cơ bản) với kỳ hạn 15 năm. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng tuần thứ hai liên tiếp với giá trị 307 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 299 tỷ đồng của tuần trước đó./.